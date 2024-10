Putin teki "halvaannuttavan" päätöksen

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut uuden lain, jonka nojalla eläkeiän saavuttanut Kremlin luottomies pysyy virassaan.

Uusi laki mahdollistaa Venäjän päämiehen eli Putinin "pidentää tutkintakomitean johtajan toimikautta, kun tämä on täyttänyt 70 vuotta". Aikaisemmin laki määräsi, että tutkintakomitean johtaja voi olla korkeintaan 65-vuotias.

"Tehokas keino halvaannuttaa "

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila totesi elokuussa MTV Uutisille, että Putinilla on tapana turvata oma asemansa luottohenkilöiden kautta.

– Se on tehokas keino halvaannuttaa tietyt vahvat toimijat, Lassila arvioi tuolloin.

– Ja korruption rooli Venäjän hallinnossa on voiteleva elementti. Sitä ei suoraan poisteta, hän jatkaa.

Puhuttelee äärinationalisteja

Myös yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Putinin eläkeikäpolitiikka mahdollistaa sisäpiirin pysyvyyden.