Pekka Toveri: Suomi on jo sodassa Venäjän kanssa – "Vain sairas mielikuvitus rajana"

– Sodankäynnin muutos on ollut käynnissä jo pidempään. 1990-luvulla kiinalaiset alkoivat kirjoittaa sodankäynnin keinojen laajentumisesta ja Venäjällä asiaa on käsitelty enemmän 2000-luvulla Valeri Gerasimovin doktriinin kautta, Toveri sanoo MTV Uutisille puhelimitse.

– Sotaa käydään monilla keinoilla. Kaikki keinot ovat sallittuja ja vain sairas mielikuvitus on rajana. Lännessä sitä kutsutaan hybridisodankäynniksi, Toveri jatkaa.

– Myös alueloukkaukset, merikaapelien katkomiset ja GPS-häirintä ovat osa tätä hybridisodankäyntiä. Ruotsissa ja Saksassa epäillään, että rautateitä on sabotoitu, Toveri sanoo.

"En minä ole tätä keksinyt"

Tekojen lisäksi Venäjän retoriikka länsimaita kohtaan on koventunut. Ydinaseilla uhkailusta on ollut lähes päivittäinen ohjelmanumero Kremlissä.

– En minä ole tätä keksinyt. Venäjän presidentti Vladimir Putin on sanonut, että länsi on hyökännyt Venäjää vastaan. Presidentti Sauli Niinistö taas on kommentoinut, että Venäjä katsoo olevansa sodassa lännen kanssa, Toveri sanoo.