Ennen syrjittyjen suomalaisten perintö on nyt uudessa nousussa Yhdysvalloissa – tällainen paikka on Astoria, jossa kiinalainen postinjakajakin oppi suomen

Ilmankos suomalaisilla on ollut täällä kotoisa olo. Mutta eivät he säiden perässä tulleetkaan.

Suomi Hallilla tavattiin ja tanssittiin

Koska suomalaissiirtolaiset tulivat ja jäivät sekä myöhemmin kutsuivat sukulaisia luokseen asumaan, monilla nykypäivän astorialaisilla on suomalaiset juuret. Washington Postin 20 vuotta sitten julkaistun jutun mukaan noin neljännes kaupungin 10 000 asukkaasta on jollakin tavalla suomalaistaustaisia.

Monet heistä viettävät esivanhempiensa tavoin aikaa Uniontownissa Suomi Hallilla – kuten nytkin, kun joukko Astorian suomalaistaustaisia on kokoontunut jakamaan tarinoitaan STT:lle. Talossa on tavattu, tanssittu ja juhlittu suomalaisten kesken jo yli vuosisadan ajan.

– Vanhempani tapasivat tansseissa tuolla nurkassa, sanoo Astoriassa syntynyt ja kasvanut Friends of Suomi Hall -yhdistyksen puheenjohtaja Karen Van Cleave osoittaen yhtä kulmausta rakennuksen tanssisalissa.

Karl Marlantesin historiallisessa Deep River -romaanissa kuvaillaan, kuinka 1900-luvun alussa koko Suomi tuntui muuttaneen Astoriaan. Nytkin takapihan parkkipaikalla on kyltti, jossa todetaan pysäköinnin olevan vain suomalaisille. Muita uhataan hinauksella.

Deep Purple voitti Suomi-iskelmän

Orkesterin jäsenet olivat kyselleet teinitytöltä, että onhan hän tulossa Suomi Halliin keikalle. Hän vastasi, että hän on lähdössä rannalle pyöräilemään ja muutenkin tykkää enemmän Deep Purplesta kuin iskelmästä.

Nyt kyseinen iskelmälaulaja on yksi eläkeikäisen Duoosin suosikeista.

Rakkauskirjeitä vanhasta maasta

– He eivät puhuneet meille lapsille englantia lainkaan, koska he eivät halunneet meidän oppivan broken Englishiä. Opimme englannin naapureilta, kavereilta ja televisiosta.

Suomalaisuus kiinnostaa taas

Parhaina vuosina Suomi Hallin kaltaisia paikkoja on ollut länsirannikolla kolmisenkymmentä, ja nyt niitä enää viisi. Monet pohjoismaiset luterilaiset kirkot ovat yhdistyneet, eikä jumalanpalveluksia enää järjestetä suomeksi yhtä usein kuin ennen.

Toivoa on kuitenkin enemmän kuin 20 vuotta sitten. Uusia jäseniä yhdistykseen tuli viime vuoden aikana reippaasti yli kaksikymmentä, ja yhteensä heitä on parisataa. Viime kesän lasten kesäkoulu oli niin menestyksekäs, että järjestelyissä mukana olleet liikuttuvat kyyneliin sitä muistellessaan, kuinka vanhemmat eivät malttaneet poistua suomen oppitunneilta lainkaan.

Erityisen suosittu on pohjoismaiden yhteinen juhannusfestivaali, jonne tulee väkeä koko länsirannikon alueelta. Lisäksi yhdessä vietetään muun muassa itsenäisyyspäivää ja Pyhän Urhon päivää. Jäsenkokouksissa suunnitellaan tulevaa ja toivotetaan uusia jäseniä ideoineen tervetulleiksi.

Koskela Collier arvelee, että yksi tekijä yhteisön kasvussa on internet ja sen muuttuminen. Jos ennen verkon kautta pidetty yhteys Suomeen tuntui riittävältä, nyt netin kautta etsitään aitoja kohtaamisia.

– Ennen internet oli ehkä häiriötekijä, mutta nyt se on työkalu, hän kuvailee.

Digiaarteita tutkijoille

Uuteen nousuun on lähdössä myös Suomi Hall. Yhdistys on hankkinut hyväntekeväisyysjärjestön aseman, jonka myötä se voi hakea apurahoja toimintaansa. Mukaan on lähtenyt Eric Williams, jolla ei ole Suomi-taustaa. Hän haaveilee rakennuksen entisöinnistä vanhaan ilmeeseensä.