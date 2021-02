Moni etsii tuntematonta isoisää – sukututkimus on alkanut kiinnostaa suomalaisia: "Ihminen haluaa tietää, kuka minä olen ja mistä olen tullut"

Sukututkijat arvioivat, että entisinä aikoina noin joka kymmenennen avioliitossa syntyneen esikoislapsen biologinen isä on ollut joku muu kuin virallinen isä.

Biologista isoisää voidaan jäljittää esimerkiksi elatusvelvollisuudesta kertovien asiakirjojen avulla. Suunnilleen 2000-luvun alusta eteenpäin sukututkimuksen apuna ovat olleet myös dna-testit, joita teettävät useat – lähinnä amerikkalaiset – yritykset. Testeillä selvitetään muun muassa sitä, miten paljon kahdella henkilöllä on yhteistä perimää.

– Dna-testillä voidaan hahmottaa, mistä päin varhaisemmat esivanhemmat ovat. Se näyttää suunnan, mistä päin Suomeen on tultu, selvittää Piironen.

"Sukututkimus kiinnostaa"

MTV:llä alkaa lähiaikoina ohjelmasarja Sukuni salat. Yksi ohjelmassa esiintyvistä henkilöistä on laulaja Pete Parkkonen. Parkkonen kertoo Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen haastattelussa, että hänen isoisäkseen paljastui kuukausien selvittelyn jälkeen omana aikanaan tunnettu muusikko Pierre Rassin (1922–2006).

Samoja esivanhempia

Suomessa väestömäärä on menneinä vuosisatoina ollut huomattavastikin pienempi kuin nykyään. Niinpä samat esivanhemmat saattavat löytyä oman sukupuun useammastakin kohdasta esimerkiksi 1600-luvulta. Tästä taas seuraa, että dna-tutkimuksen valossa sukulaiset näyttävät olevan läheisempääkin sukua kuin sukupuun perusteella.

Samoja esivanhempia sukupuun eri kohdissa vaikuttaa Itä-Suomessa olevan enemmän kuin Länsi-Suomessa, kertoo Piironen. Länsi-Suomeen taas on viime vuosisatoina muuttanut enemmän ihmisiä ulkomailta.

– Yllättävän vähän kuitenkin on lähisukulaisten kesken ollut avioliittoja Itä-Suomessakin. Sukulaisuus on tiedetty perimätietona, vaikka puolisoa etsimään ei ole liikuttu kovin kauas, sanoo Piironen.

Kolmansia ja viidensiä serkkuja

Sukututkimusta ovat perinteisesti harrastaneet ikääntyvät suomalaiset, joilla on elämän ruuhkavuosien jälkeen aikaa miettiä menneitä asioita ja penkoa arkistoja. Viime vuosina sukututkimus on alkanut kiinnostaa nuorempiakin, harrastajien joukossa on paljon myös alle 40-vuotiaita.