Vuosikymmeniä piiloteltu salaisuus selvisi – Pekka, 67, löysi vihdoin oikean isänsä ja tapasi veljensä: "Rupesi leuka vapisemaan"

Onko tämä jotain pilaa? Mitä oikein on tapahtumassa? Matti pohti selatessaan hakutuloksia.

"Päässä on edelleen myllerrystä"

Nyt on kulunut vuosi siitä, kun Pekan sukupuun palaset loksahtelivat viimein kohdalleen. Samalla hävisi vuosikymmenten epävarmuus, ja moni mieltä vaivannut asia sai selityksen.

– Olen miettinyt joskus, miten olen niin kamalan kova höpöttämään. Sain selville, että isän pappa ja äiti ovat Sortavalasta tulleita. Nyt tiedän, että se on sitä karjalalaisuutta, Pekka pohtii nauraen.

Tuvan pöydällä, sinivalkoisen pöytäliinan päällä makaa tietokone. Se on ollut yksi tärkeimmistä työkaluista isän etsinnässä.

Pekka pyöräyttää hiiren rullaa. Tietokoneen ruudulla vilahtava datameri konkretisoi sen, millainen työ on nyt takana.

"Väärä" isä suljettiin pois DNA-testeillä

Piirongin päällä on kuva pellavapäisestä pojasta. Metallireunuksilla koristeltuja kuvia löytyy myös Pekan lapsista. Yhtään kuvaa pikkupojasta isänsä kanssa ei kuitenkaan ole.

"Siinä veljen kanssa käteltiin ja kateltiin"

Pekka nappasi autosta kortin ja suklaat. Pihalla veljekset sopivat, että Matti kertoisi isälle, mistä on kyse. Hänellä olisi myös kolmas poika.

Tuhannet osumat olivat viedä toivon

Viimeiset vuodet Pekka on aloittanut aamunsa avaamalla tietokoneen. Lähes joka kerta DNA-sivustoaan selatessa vastassa on uusia "osumia" eli henkilöitä, joiden kanssa Pekalla on yhteinen esi-isä.