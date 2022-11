Emma, 25, näki totuuden MM-Qatarin katsomosuhmuroinnin takana – esimerkki alleviivaa tilanteen kiusallisuutta: "Tuntuu hiukan naurettavalta"

Perjantaina 25.11. Hollanti–Ecuador klo 18 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! MM-lähetys käyntiin klo 17.30.

Kisajärjestäjät ovat ilmoittaneet lukuisissa otteluissa yleisömääräksi reilusti yli stadionin kapasiteetin olevan lukeman. Samalla otteluista on levinnyt kuvia, joissa näkyy valtavasti tyhjiä paikkoja. Tätä ei ole näytetty kansainvälisessä tv-kuvassa. Poulsenin mukaan monet katsojat käyvät vain pikaisesti ottelussa.

– Monet istuvat ja katsovat vain puolikkaan pelin tai muutaman minuutin ottelusta. He tulevat ja ottavat kuvan sosiaaliseen mediaan, joko ottelun aikana tai stadionin ulkopuolella ja lähtevät sen jälkeen, Tanskan ja Tunisian välistä kamppailua tiistaina Education City -stadionilla seuraamassa ollut Poulsen.

– Se vaikuttaa hiukan naurettavalta. Ja he sanovat, että stadionilla on enemmän ihmisiä kuin sinne mahtuu. Ja sitten siellä on paljon tyhjiä paikkoja. Se voi tarkoittaa sitä, että jotkut haluavat mennä sinne ja näyttää käyneensä siellä, Poulsen totesi.