Ruotsalaisasiantuntijalta pysäyttävä skenaario jalkapallon MM-kisoista – latasi täyslaidallisen Fifalle: "Vaikuttaa hullummalta kuin koskaan"

Infantino otti korruptiosyytteet saaneen Blatterin paikan vuonna 2016. Blatter ehti toimia tehtävässään vuodesta 1998 lähtien. Infantino oli todennut virkaanastujaispuheessaan, että he aikovat herättää Fifan henkiin ja jalkapallon tulee olla keskipisteessä.

– Tästä on tullut niin erikoinen MM-turnaus, kuten suurin osa ajatteli etukäteen Skandinaviassa. Emme tienneet, mitä tulee tapahtumaan, mutta outoja tapauksia on tullut joka päivä, Aftonbladetilla työskentelevä Niva totesi.

Niva on kirjoittanut useita kirjoja jalkapallosta ja toimii Ruotsin televisiossa asiantuntijana. Ruotsalaisen mielestä MM-kisojen oudot sattumukset alkoivat jo päivää ennen avausta, jolloin Infantino piti puheen.

– Se oli täysin käsittämätön suoritus jalkapallon johtavalta mieheltä. Sitten meillä oli avauspäivä, jolloin qatarilaiset lähtivät katsomosta kesken ottelun heidän suurena päivänään, Niva sanoi.

– Olin Infantinon lehdistötilaisuudessa. Se oli esitys, jossa hän ei lainkaan sisäistänyt sitä, mikä on ongelmallista Qatarin MM-kisoissa. Jos hän olisi valinnut toisen tien, olisi ollut nöyrä ja pohdiskeleva, niin silloin olisi voinut ymmärtää, koska Infantinon Fifa ei vienyt MM-kisoja Qatariin. Se oli Blatterin Fifa, Niva jatkoi.

Fifan toiminta ei ole ruotsalaistoimittajan mielestä suinkaan parantunut, vaikka puheenjohtaja ja useat muut jalkapallopomot vaihtuivatkin korruptiosyytteiden jälkeen.

– Voisit ehkä kuvitella, että organisaatiosta on tullut terveempi sen johtoportaassa, mutta Fifa ei ole parantunut Sepp Blatterin jälkeen. Päinvastoin, nyt organisaatio vaikuttaa hullummalta kuin koskaan ennen. Olen miettinyt, että onko hän menettänyt kyvyn ajatella selväjärkisesti, Niva kertoi.

"Hänen valtansa ei ole uhattuna"

Infantino jatkaa hyvin todennäköisesti tehtävässään seuraavallakin kaudella, sillä hänellä ei ole vastaehdokkaita ensi maaliskuussa järjestettävässä Fifan kongressissa. Nivan mielestä Infantino on hyväksynyt, että hän ei ole suosittu Euroopan länsi- ja pohjoisosissa.

– Fifalla on 211 jäsenmaata. Jos Aasia on tyytyväinen Infantinoon, jos Afrikka on tyytyväinen ja jos latinalainen Amerikka on tyytyväinen, niin hänen valtansa ei ole uhattuna, Niva totesi.

Niva uskoo, että jalkapallosta tulee entistä jakautuneempaa.

– Olen siksi pitänyt jalkapallosta, koska se on yhdistänyt kaikki maailman ihmiset. Uskon, että se tulee jakautumaan usein eri tavoin. Rikkaille ja köyhille tulee omat ryhmittymänsä, Niva sanoi.

Yksi vuoden 2030 MM-kisojen hakemuksista on Kreikan, Egyptin ja Saudi-Arabian yhteisprojekti. Niva näkee, että tämä skenaario on mahdollinen. Saudi-Arabia on Qatarin tapaan ollut otsikoissa räikeistä ihmisoikeusrikkomuksista.

– En koskaan ajatellut, että MM-kisat Saudi-Arabissa olisivat mahdolliset, kun meillä on MM-turnaus Qatarissa vuonna 2022. Mutta se on hyvin mahdollista, että meillä voi olla MM-turnaus samalla alueella vain muutamia vuosia myöhemmin. Emme voi sulkea sellaista pois, minkä ajattelimme aluksi olevan mahdotonta, Niva kertoi.

Niva löytää kaikesta huolimatta positiivisia asioista nyt käynnissä olevasta MM-turnauksesta.

– Jalkapallon voima on yhä mahtava. Ottelut itsessään ovat usein maagisia. Se ei ole negatiivista, että Euroopan tulee hyväksyä, että maailma ei pyöri vain heidän ympärillä. On olemassa muita näkemyksiä. Siinä on jotain tervettä, että Euroopalla ei ole monopolia jalkapallossa, Niva sanoi.