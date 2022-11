Tätä Qatarin MM-kisojen piiloteltua aluetta et näe tv-lähetyksissä – toimittaja havahtui epätodelliseen näkyyn: "Tämä on Fifan tapa"

Perjantaina 2.12. Kamerun-Brasilia klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Serbia-Sveitsi klo 21 Sub-kanavalla, C Moressa ja MTV Katsomossa! MM-studiolähetys käyntiin jo klo 20.

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

– Tämä on Fifan tapa yrittää piilottaa siirtotyöläiset, MM-kisoissa useissa kohteissa työskentelevä Trey toteaa Aftonbladetille .

Ruotsalaismedia vieraili kaupungin ulkolaitamilla olevalla krikettistadionilla, johon tuhannet siirtotyöläiset kerääntyvät vapaa-ajallaan katsomaan MM-kisojen otteluita. Stadion on osa Asian Cityä, jossa asuu 13 200 siirtötyöläistä. Medialla ei ole mitään asiaa asuinkortteleihin, jotka on rajattu korkealla aidalla.

Krikettistadion on yksi turnauksen virallisista Fan Zone -alueista, mutta jo sen sijoittaminen aavikon reunalle, kauas kaupungin keskustasta, kertoo, ettei se ole tarkoitettu perinteisille kisaturisteille.

– Se on rakennettu kaikille faneille. Onhan se vähän kaukana, mutta kaikki voivat tulla tänne. En edes ymmärrä, miksi kutsut heitä siirtotyöläisiksi, sillä sittenhän mekin olemme, koska emme ole Qatarista, Asian Cityn järjestelyistä vastaava henkilö toteaa Aftonbladetin toimittajalle.

Jutussa kuvaillaan kuinka "fanialueen" seremoniamestari yrittää saada stadionilla makuupussissaan nukkuvaa siirtotyöläistä hereille, kun lähetys MM-turnauksen päiväottelusta on alkamassa.

– Näky on juuri niin epätodellinen kuin miltä se kuulostaa, ruotsalaismediassa maalaillaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan 95 prosenttia Qatarin työvoimasta tulee ulkomailta. Sen jälkeen, kun maa sai vuonna 2010 järjestettäväkseen käynnissä olevat MM-kisat, siirtotyöläisiä on kuollut massiivisissa rakennustöissä raporttien mukaan yli 7 000.

Isolla osalla siirtotyöläisistä on MM-turnauksen aikana normaalia enemmän vapaa-aikaa. MM-työntekijä Treyn mukaan haastavissa oloissa huhkiva siirtotyöläisiä ei haluta kuviin kansainvälisissä kisalähetyksissä, koska se antaisi huonon kuvan Qatarista.

– Olen nähnyt, kuinka heitä painostetaan työntekoon. Olen ollut sisällä heidän "asunnoissaan" ja nähnyt, kuinka he elävät. Se ei ole (ihmisarvolle) sopivaa.

Ongelmia on ollut myös Asian Cityn kisakatsomossa.

– Kun stadion avattiin (siirtotyöläisille), katastrofi oli lähellä. Sisään päästettiin aivan liikaa ihmisiä, ja he käyttäytyivät levottamasti jonoissa, mikä on ymmärrettävää, sillä he ovat tehneet pitkän ajan vain töitä.