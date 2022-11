Suomen maajoukkuetähti ryöpyttää Fifaa – kattojärjestön kohupäätös kirvoitti painokkaan kysymyksen: "Oletteko miettineet?"

Suomen parhaalle maajoukkuemaalintekijälle, Helmareissa 122 kertaa vuosina 2007–2022 osuneelle Linda Sällströmille päätös oli sikäli henkilökohtainen, että hän on kertonut avoimesti homoseksuaalisuudestaan.

Sällström on jo aiemmin kritisoinut Fifaa voimakkaasti ja kertonut omalta osaltaan boikotoivansa Qatarin kisoja. OneLove-asiaan Sällström otti voimakkaasti kantaa sosiaalisessa mediassa.

– Tämä on yksi useista syistä, miksi olen alkanut vakavasti kyseenalaistaa omaa rakkauttani ja sitoutumistani tähän peliin, Sällström kirjottaa Twitterissä jakamansa kuvan oheen.

Kuvassa Sällströmillä on yllään maajoukkuepaita ja käsivarressaan sateenkaaren väreissä oleva kapteeninnauha.

– Näkemykseni Fifan äärimmäisyyksiin viedystä päätöksestä OneLove-asiassa on, että homoseksuaalina pelaajana jalkapallomaailma on minulta niin tiiviisti suljettu, että muita pelaajia pitää jopa rangaista, mikäli he puolustavat oikeuttani olemassaoloon.