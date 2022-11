Tanskan ex-pääministeri uhmasi Qatarin MM-kisojen kohukieltoa – Fifan aiempi ohjeistus aiheuttaa hämmennystä

Keskiviikkona 23.11. Saksa-Japani klo 15 ja Belgia-Kanada klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Pitkä MM-lähetys käyntiin klo 14.30.

Norjalaismedia NRK oli nähnyt, kun Thorning-Schmidt oli päässyt sisään stadionille sinisessä mekossa, jonka hihoissa kyynärpäiden kohdilla oli sateenkaariväritys. Tämä on suuressa ristiriidassa sen kanssa, että monia toimittajia sekä kannattajia on kielletty tulemasta stadionille sateenkaaren väreissä.

– Se on upea mekko. Olen täysin varma, että pääsen sisään, Thorning-Schmidt totesi.

– Se on todella surullista. DBU (Tanskan jalkapalloliitto) on taistellut ensimmäisestä päivästä lähtien, että Fifassa tapahtuisi jotain, Thorning-Schmidt sanoi.

Tanskalaisen mukaan Fifa on ollut ympäripyöreä mahdollisten sanktioiden suhteen, mutta kyse voisi olla enemmästäkin kuin pelkästä keltaisesta kortista. Useiden maajoukkueiden kapteenien oli tarkoitus kantaa sateenkaarivärein varustettua One Love -nauhaa, mutta Fifa kielsi tämän ja uhkasi, että pelaajat saisivat nauhan käytöstä keltaisen kortin.

– Olen iloinen, että seitsemän liittoa on tehnyt yhteistyötä tämän eteen, mutta ehkä nyt on aika sano, että aiomme pelata jalkapalloa. Tämä ei tarkoita sitä, että kukaan ei luovuta taistelua seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Se tulisi muistaa, että vain seitsemän 211:sta Fifan jäsenmaasta ajatteli tämän olevan hyvä idea. DBU on mielestäni taistellut reilusti ja minä mielelläni taistelen, Thorning-Schmidt päätti.