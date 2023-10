Tutkija: Euroopan aseapu tulee muuttumaan – "Ammusvarastojen pohjat tulevat väistämättä jossain kohtaa vastaan"

Säröjen ilmestyminen läntiseen rintamaan, kun Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa on takana yli puolitoista vuotta, ei sinänsä ole yllättävää, sanoo Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan Jean Monnet -professori Pami Aalto .

– Länsi on taas olemassa. Se oli aikamoinen saavutus. Se, että siihen länteen, joka aika nopeasti nousi kasaan ihan tyhjyydestä, ilmestyy pieniä säröjä, ei sinänsä ole yllättävää eikä välttämättä fataalia, Aalto sanoo.

Varastot tyhjenemässä

Perusongelma Euroopan maille Ukrainan tukemisessa on se, ettei kukaan Euroopassa ollut valmistautunut sotaan. Viime vuosikymmenien trendi Euroopassa on pikemminkin ollut asevoimien koon ja asetuotannon supistaminen. Täysimittainen sota tuli lopulta yllätyksenä.

– Suurin haaste kautta linjan on se, ettei kukaan ollut varautunut pitkäkestoiseen tavanomaiseen sodankäyntiin mantereella. Ukrainaa tukevien Nato- ja EU-jäsenmaiden ammusvarastojen pohjat tulevat väistämättä jossain kohtaa vastaan, eikä asetuotantoa ole mitoitettu pitkäkestoiseen sotaan, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen .

– Raskaampaa ja kehittyneempää materiaalia on vapautettu Ukrainalle asteittain, kun sotilaallisen aloitekyvyn saamisen kannalta niitä olisi tarvittu paljon aiemmin, Vanhanen toteaa.

Monet maat ovat antaneet Ukrainalle vanhentumassa olevaa aseistusta varastoistaan. Esimerkiksi Slovakia on ollut erittäin huomattava tukija, mutta maan pitkälti kommunistihallinnon ajalta periytyvät asevarastot alkavat olla suurilta osin käytetty. Sama koskee monia muitakin maita.

– Oli vääjäämätöntä, että moni maa tulee sanomaan, että meillä ei ole enää antaa. He saattavat sanoa sen toisella tavalla, että mepä emme enää anna. Se tarkoittaa, että meillä ei ole enää antaa, Aalto analysoi.

Viesti aseteollisuudelle

Kun vanhat varastot on tyhjennetty, tuen jatkamiseksi pitkäjänteisesti on lisättävä aseteollisuuden tuotantomääriä.

– Se on ihan eri peli, mihin ollaan siirtymässä, Aalto sanoo.

– Se vaatii aika vahvan poliittisen signaalin, että te voitte täyttää varastoja, me tulemme ostamaan ne varastot, me teemme pitkäaikaisen investointiohjelman, joka kestää vuosia.

Vaalikampanjat vaikuttavat

Kun väistämättä ollaan tultu tilanteeseen, jossa asevarastojen pohjat häämöttävät, on Ukrainan tukemisesta tullut myös osa vaalikamppailua joissakin maissa. Aallon mukaan tänä syksynä käyty keskustelu tuleekin nähdä osittain vaalikampanjoiden kontekstissa.

Esimerkiksi Puolassa retoriikka koveni vaalien alla, mutta todellisuudessa kukaan ei epäillyt Puolan tuen jatkumista, olisi vaalit voittanut kuka tahansa. Voiton vei lopulta liberaali oppositiokoalitio, joka on luvannut jatkaa Ukrainan tukemista.

Ukrainan sota on kiihdyttänyt asevarustelua ja sotateollisuutta.

Natoa ei mobilisoitu kunnolla

Aalto uskookin, että Ukrainan tukijoiden ydinryhmä Euroopassa – Pohjoismaat, Baltian maat, Puola, Tshekki ja Saksa – eivät hellitä tukemisesta, koska niille Venäjä on yhteinen uhkakuva.

Sen sijaan Natossa on, etenkin Etelä-Euroopassa, monia maita, joilla olisi varaa tehdä paljon enemmän. Esimerkiksi Italia ja Portugali ovat toistaiseksi olleet Ukrainaa tukevassa koalitiossa mukana lähinnä symbolisella panoksella. Aallon mukaan lännellä onkin varaa puristaa itsestään paljon enemmän, jos vain tahtoa löytyy.

– Me muuthan teemme vielä aika vähän. Me emme ole sodassa sillä tavalla kuin nämä kaksi ovat. Kaikki koalitiossa pystyvät vielä elämään ihan mukavaa elämää avustaan riippumatta, vaikka se kirpaiseekin ja on pois muualta.