Sotatieteilijä Ilmari Käihkö: Ukrainan sodanjohdolla on kaksi kauhuskenaariota

Käihkön mukaan Kiovan on erityisesti syytä olla huolissaan kahdesta kauhuskenaariosta.

Ensimmäinen niistä on, että Venäjän ja Kiinan julistama "rajaton ystävyys" kääntyy siihen, että Pekingin aseteollisuus tukee toden teolla Moskovan hyökkäyssotaa.

Presidentti Joe Bidenin ulkopolitiikassa Ukrainan tukemista on perusteltu julkisesti muun muassa sillä, että kyse on ideologioiden kamppailulla.

Ukrainan juoksuhaudoissa vastakkain ovat Valkoisen talon puheissa demokratia ja totalitarismi. Virsi on nostalginen, sillä kylmän sodan vuosikymmeninä Washington puhui mielellään kommunismin vastaisesta taistelusta.

– Jos Kiina katsoo, että edessä on väistämätön ideologioiden kamppailu ja sitä käydään Ukrainassa, voivat he todeta, että kannattaa tukea Venäjää, ettei se häviä sotaa, Käihkö pohtii.

Onko Venäjä vasara, jolla Kiina lyö Yhdysvaltoja?

Kiina haastaa Yhdysvaltoja, Käihkö muistuttaa. Jo vuosia on esitetty laskelmia siitä, milloin Kiinan talouden koko ylittää Yhdysvallat.

Talvella ja keväällä Kiina on lisännyt painetta Taiwania kohtaan. Pentagon puolestaan on väittänyt vähän väliä kiinalaisten sotalentokoneiden ja -alusten toimivan vaarallisesti.

Kiina on julkisesti pyrkinyt ottamaan niin sanotusti puolueettoman roolin Ukrainan sodassa, minkä lisäksi se esitteli helmikuun 23. päivä rauhanehdotuksensa. Venäjän mukaan ehdotus oli "tervetullut", presidentti Volodymyr Zelenskyi taas sanoi, että on valmis harkitsemaan osia siitä.

Vaikka Kiinan ja Venäjän väliset ystävyysjulistukset ovat olleet täynnä kauniita sanoja, on todellisuus Käihkön mukaan se, että "Kiina päättää ja Venäjä vikisee".

Suomen entinen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen totesi MTV Uutisille maaliskuussa presidenttien Xi Jinping ja Vladimir Putin tavatessa, että "isommassa kuvassa Venäjä on tällä hetkellä hyvin vahvasti Kiinan taskussa".

Kiinan armeijan budjetti ylittää Venäjän

Kiinan puolustusvoimien budjetti on kasvanut voimakkaasti ja tasaisesti jo reilut parikymmentä vuotta.

"Aivan kamala tilanne Ukrainalle"

Käihkö muistuttaa, että Trumpilla on henkilökohtainen suhde Ukrainan presidentti Zelenskyihin, eikä "se ole missään nimessä hyvä".

Trump toivoi, että Zelenskyi aloittaisi korruptiotutkinnan liittyen Bidenin poikaan. Apua kaivattiin myös Venäjän roolin selvittelyyn Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Zelenskyi ja Turmp olivat aiemmin keskustelleet puhelimitse Javelin-panssarintorjuntaohjusten ostamisesta, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti New York Times .

Eurooppa on "taas pettymys"

Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) tunnetusti totesi, että "tie konfliktista ulos on se, että Venäjä lähtee Ukrainasta".

– Euroopassa puhutaan paljon halusta tukea Ukrainaa. Pitäisi puhua enemmän kyvystä, jota toki saadaan poliittisella tahdolla. Jos on vain tahtoa, mutta ei kykyä, ei sillä ole merkitystä. Sanoja ilman tekoja, Käihkö sanoo.

Euroopan sotateollisuutta on hiljalleen herätelty Venäjän suurhyökkäyksen myötä. Lukuisat valtiot, mukaan lukien Saksa, ovat ilmoittaneet jälleen panostavansa puolustusvoimiinsa. Kun Neuvostoliiton uhka katosi 1990-luvun alussa, väheni myös Euroopan kiinnostus kalliisiin armeijoihin.

All Over Press

All Over Press

Euroopan ase- ja ammustukia Ukrainalle on kritisoitu vuorotellen hitaaksi ja niukaksi. Ammustuotanto on suunniteltu rauhan ajalle ja esimerkiksi länsipanssarivaunujen luovuttamisesta väännettiin pitkään ja hartaasti.

Käihkö uskoo, että Eurooppa on ollut Yhdysvalloille "taas jossain määrin pettymys".

– Ukrainalle annettu sotilaallinen tuki on ollut Yhdysvaltoihin verrattuna heikkoa. Voi olla, että työnjako on vähän se, että Yhdysvallat ottaa vastuuta sodasta ja Eurooppa jälleenrakentamisesta, mikä on valtava tehtävä ja kestää vuosia tai vuosikymmeniä, hän jatkaa.