Yhdysvallat lähettänyt salaa Ukrainaan pitkänkantaman ohjuksia

Yhdysvallat on lähettänyt Ukrainaan pitkänkantaman ATACMS-ohjuksia käytettäväksi Ukrainan maa-alueen sisällä. Ohjukset saapuivat perille tässä kuussa, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeriö keskiviikkona.



Ohjukset olivat osa maaliskuun avustuspakettia, eivät siis kongressin juuri hyväksymää ja presidentti Joe Bidenin keskiviikkona allekirjoittamaa tukipakettia.



Lähetyksen salassa pitämistä ulkoministeriön tiedottaja Vedant Patel perusteli sillä, että Ukrainan operatiivinen turvallisuus haluttiin säilyttää.



Pitkänkantaman ATACMS-ohjuksen pisin ampumaetäisyys on noin 305 kilometriä.



Yhdysvallat on aiemmin vahvistanut lähettäneensä Ukrainaan lyhyenkantaman ATACMS-ohjuksia, joiden ampumaetäisyys on maksimissaan noin 160 kilometriä.