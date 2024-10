Bidenilla viimeiset hetket vaikuttaa Ukrainan tulevaisuuteen – vaalien jälkeen hän on "rampa ankka"

Bidenin perintö on kuitenkin jäämässä Ukrainan tukemisen, kuten monen muunkin ulkopolitiikan teeman osalta ristiriitaiseksi, arvioi poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.

Esimerkiksi Ukrainan tukea koordinoivaa Ramstein-ryhmää ei ilman Yhdysvaltojen johtajuutta olisi, hän toteaa. Toisaalta Aunesluoma katsoo, että Yhdysvaltain tuki Ukrainalle on ollut riittämätöntä alusta alkaen.

– Yhdysvallat liittolaisineen on kaiken aikaa tehnyt päätöksiä Ukrainan tukemiseksi liian vähän ja aina liian myöhään.

Yhdysvallat on ollut määrällisesti Ukrainan suurin tukija, mutta bruttokansantuotteeseen suhteutettuna sen antama tuki jää monen Euroopan maan taakse, käy ilmi Ukrainan tukemista seuraavan Kielin maailmantalouden instituutin tiedoista .

Ajatushautomo Council on Foreign Relationsin mukaan Yhdysvaltojen suora tuki Ukrainan valtiolle sodan aikana on ollut vähän yli sata miljardia dollaria. Lisäksi Yhdysvallat on käyttänyt noin 75 miljardia dollaria muuhun Ukrainan sotaan liittyvään toimintaan, kuten aseiden valmistamiseen.