Kumpi Ex on Next? Uusi ohjelma ruotii jenkkivaalien kiinnostavimmat ja kummallisimmat käänteet

Tänä vuonna norsut ja aasit kohtaavat uudessa Jenkkivaalit 2024: Ex on Next -väittelyohjelmassa Markus Leikolan johdolla.

Ohjelman vakiovieraina Yhdysvaltojen politiikan ajankohtaisista aiheista väittelevät Yhdysvaltain historian dosentti, professori Markku Ruotsila ja valtio-opin maisteri, politiikkakonkari Kaisa Vatanen.

– Presidentinvaalit on se tilannekuva, joka parhaiten aina kertoo, millainen maa USA juuri nyt on, ohjelman juontaja Markus Leikola toteaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Asetelmat, taustatrendit, kampanjat, mielipidetutkimukset, väittelyt – ja viime kädessä ratkaisevat asiat – ovat kuitenkin joka kerta erilaiset.

Vaalivuosi 2024 on poikkeuksellinen sekä maailmanpoliittisen tilanteen että itse ehdokkaiden puolesta. Loppukisa käydään todennäköisimmin Joe Bidenin ja Donald Trumpin välillä: molemmille Valkoinen talo on entuudestaan tuttu, mutta moni äänestäjistä ei haluaisi sinne kumpaakaan uudelleen.

Jompikumpi Ex on siitäkin huolimatta Next – ellei jotakin vielä dramaattisempaa tapahdu tulevan vuoden aikana.

– Neljä vuotta sitten nähtiin, ettei peli ole ohi ennen kuin virkaanastujaiset ovat ohi. Meidän seurantammekaan ei pääty vaalipäivään, vaan vasta kun on vääjäämättömän lopullisesti selvää, kumpi Ex se Next oikein on, Markus Leikola sanoo.

Ensimmäinen suora Ex on Next -lähetys nähdään vaalien supertiistain jälkeen keskiviikkona 6. maaliskuuta kello 16.

Lähetykset näytetään suorana MTV Uutisten verkkosivuilla sekä MTV Katsomossa, josta jaksot ja parhaat palat ovat katsottavissa myös jälkikäteen.

Markus Leikola

Toimittaja ja tietokirjailija Markus Leikola on raportoinut vaaleista journalistina kymmeniä kertoja ja vetänyt valtakunnallisia vaalitenttejä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On ilo palata ruutuun näin jännittävissä merkeissä, Leikola sanoo.

Leikolan kiinnostus Yhdysvaltojen politiikkaan syttyi jo lapsena.

– Aloitin Yhdysvalloissa leikkikoulun viisivuotiaana, jolloin olin koko koulun ainoa valkoinen. Se oli melkoinen lähtölaukaus ison maan monimuotoiseen todellisuuteen sukeltamiselle.

Kaisa Vatanen

Kaisa Vatanen toimii Senior Insights Managerina brittiläisessä poliittiseen konsultointiin erikoistuneessa Datapraxis -yrityksessä.

Vatasen tausta on sosiaalidemokraattisessa liikkeessä, jossa hän on työskennellyt eri tehtävissä niin EU-tasolla kuin kotimaassa, viimeksi SDP:n poliittisen valmistelun päällikkönä.

– Politiikkanörteille jenkkipolitiikka on toki aina kiinnostavaa, mutta viime vuosina erityisen kiinnostavaa on ollut polarisaation ja jopa äänestäjien todellisuuksien eriytyminen. Kun kaikki sosiaalisesta mediasta uutisiin ja elinpiiriin eriytyvät eri tavoin ajattelevista, ovat seuraukset vakavia ja se nähdään näissä vaaleissa, Vatanen sanoo.

Markku Ruotsila

Markku Ruotsila on professori LCC International Universityssa, Yhdysvaltain historian dosentti Tampereen yliopistossa ja Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistossa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ruotsila on asunut ja tehnyt tutkimustyötä Yhdysvalloissa säännöllisin väliajoin vuodesta 1996, mukaan lukien tutkijana New Yorkin yliopistossa ja Stanfordin yliopiston Hoover Institutionissa.

Ruotsilan alana on yhdysvaltalainen oikeisto eri muodoissaan, joten hän tuntee harvinaisen hyvin republikaanisen puolueen ja trumpilaisen MAGA-liikkeen – ja on itsekin tunnustautunut konservatiiviksi.

Ruotsila odottaakin vaaleilta Trumpin uutta nousua.

– Vaalit, joissa valtaa pitävät yrittivät laittaa opposition johtajan ja Yhdysvaltain suosituimman ihmisen vankilaan, kieltää häntä puhumasta ja evätä häneltä vaalikelpoisuuden, jotta hän ei vaan voittaisi – mutta eivät onnistuneet, Ruotsila kuvailee omaa suhtautumistaan.