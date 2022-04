Australian GP:n topit ja flopit: Tätä mahdollisuutta ei taida tyriä edes Ferrari! Nyt nähdään, mistä neljä vuotta sitten puhuttiin – miljardöörin rahat hukkuivat kankkulan kaivoon

Charles Leclerc

Neljättä kauttaan Ferrarilla ajava Leclerc on alkukaudella osoittanut, miksi hänestä puhuttiin niin ylistävään sävyyn debyyttikaudella 2018 ja silloin, kun hänen ilmoitettiin korvaavan Kimi Räikkösen Ferrarilla kaudesta 2019 lähtien. 24-vuotias monacolainen suorittaa tällä hetkellä häikäisevällä tasolla. Tästä kuuluu toki kiitos Maranelloon, sillä Leclerc kertoi pystyvänsä tekemään Ferrarin F1-75-autolla aivan mitä itse haluaa. Australiassa vyölle tuli uran ensimmäinen grand slam: paalupaikka, nopein kierros ja voitto menettämättä kärkisijaa kertaakaan. Jos tässä vaiheessa veikata pitää, se ei jää kauden ainoaksi. Leclerc on kasvattanut kolmessa ensimmäisessä kilpailussa itselleen 34 pisteen MM-johdon. Tallikaveri Carlos Sainziin eroa on lähes 40 pistettä ja Red Bull -kuljettajiin ylikin. Leclerc on saanut näyttämään mahdolliselta jopa sen, että Ferrari saisi vihdoin ensimmäisen maailmanmestarinsa sitten Räikkösen (2007). Australian-viikonlopun kaltaisilla esityksillä edes Ferrari ei taida pystyä sitä pilaamaan.

Sergio Pérez

/All Over Press

/All Over Press

Pérez osoitti Australiassa, että kahden viikon takainen F1-uran ensimmäinen paalupaikka ei ollut sattumaa. Lähellä oli, ettei meksikolainen olisi nyt lyönyt tallikaveri Max Verstappenia toisessa peräkkäisessä aika-ajossa. Siinä missä Verstappenilla tuntuu olevan uuden RB18-auton kanssa hankaluuksia etenkin aika-ajoissa – hän sanoi, ettei varsinaisesti nauti aika-ajoissa ajamisesta – Pérezin hanskaan uusi menopeli sopii huomattavasti paremmin. Kolmosruudusta startannut Pérez menetti hieman asemiaan lähtökiihdytyksessä, kun Verstappen kiilasi hänen eteensä radan ulkoreunaan ja Lewis Hamilton pääsi siksi kuittaamaan edelle. Pérez kuitenkin ohitti Hamiltonin lopulta verrattain vaivattomasti ja teki myöhemmin saman myös Russellille. Red Bullin kisavauhdilla kakkossija oli Pérezille maksimaalinen tulos, ja kolmen ensimmäisen GP-viikonlopun jälkeen hän on hieman yllättäen MM-pisteillä mitattuna Red Bullin ykköskuski. Eroa Verstappeniin on viisi pistettä.

Mercedes

Kuka olisi uskonut, että kauden kolmen ensimmäisen GP-viikonlopun jälkeen sekä Russell että Mercedes löytyvät molemmat MM-sarjassa sijalta kaksi? W13-autossa ilmenneisiin ongelmiin nähden tällaisen ei kuvittelisi olevan millään tavalla mahdollista, mutta Mercedes on osoittanut toteen ennen kautta esitetyt asiantuntijalausunnot, joiden mukaan luotettavuus voi hyvin olla alkukaudella paljon tärkeämpää kuin pelkkä raaka suorituskyky. Tallin viikonloppu oli nousujohteinen, ja aika-ajoissa Hamilton ja Russell lunastivat itselleen kolmannen lähtörivin. Kisan edetessä molemmat kuljettajat pystyivät ajoittain vastaamaan Red Bull -kollegoidensa vauhtiin ja ajamaan hetkellisesti jopa näitä kovempia kierrosaikoja. On totta, että Russell hyötyi kisan puolivälissä radalle tulleesta turva-autosta. Yhtä lailla totta on, että ilman Verstappenin keskeytystä Mercedes ei olisi päässyt sunnuntaina kuohujuoman makuun. Mutta kummallakaan näistä ei tässä tilanteessa ole mitään merkitystä. Ratkaisevaa on se, mitä tulostaululla näkyy, ja Mercedeksen tapauksessa jälki on tällä hetkellä hämmästyttävää. Jos talli pystyy selvittämään ongelmansa riittävän hyvissä ajoin, kyyti voi olla muita ajatellen kylmää.