Kello käy Mercedekselle – asiantuntijalta tyly arvio: "Sitten peli on ohi"

Mercedes ei ole vielä päässyt ulosmittaamaan uuden autonsa koko potentiaalia, sillä voimakkaasta pomppimisesta johtuen autoa joudutaan ajattamaan liian korkealla. Tämä syö vauhtia suorilla mutta ennen kaikkea mutkissa.

Pomppiminen korostuu kovissa vauhdeissa, ja kyseessä on tällä kaudella käyttöön otettuihin niin sanottuihin maaefektiautoihin liittyen tuttu ongelma. Maaefekti tarkoittaa sitä, että suuri osa autoa radan pintaan painavasta downforcesta tuotetaan pohjalevyn alapuolelta kulkevan ilmavirran avulla.

Sky Sportsin asiantuntija Martin Brundle uskoo, että jos Mercedes pääsee ongelmasta eroon, heidän uusi autonsa voi olla hyvinkin nopea. Talli hätkähdytti talvitesteissä virtaviivaisella luomuksellaan, jossa sivukotelot on kutistettu minimaalisiksi.

– Uskon, että tulossa on iso päivitys, jolla auton potentiaali saadaan käyttöön. Minusta tuntuu edelleen, että sieltä paljastuu erittäin nopea auto. Nykyautot ovat pidempiä kuin S-sarjan Mercedes ja leveämpiä kuin Range Rover. Jos pohjalevyn saa hyödynnetttyä täysimääräisesti, siitä alkaa nousu. Tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, täytyy vain löytää ratkaisu, Brundle sanoi GP Blog -sivuston mukaan.

Brundlen kollega Paul di Resta yhtyy näkemykseen mutta korostaa, että tehtävä on kaikkea muuta kuin helppo.

– Konsepti ei mahdollista sitä, että he lisäävät painoa löytääkseen ratkaisun. Jos he haluavat tehdä niin, heidän on muutettava koko filosofiaa. Kaikki on niin tiukasti pakattu, että se pääsi yllättämään heidät. Jos he saavat autoa alemmas, hyväksyvät pomppimisen ja laittavat kuljettajien niskaan jouset, autossa piilee peto.

Di Resta kuitenkin huomauttaa samassa yhteydesssä, ettei Mercedeksen tapauksessa ole aikaa hukattavaksi.

– Jos he eivät löydä ratkaisua Barcelonaan mennessä, sitten peli on ohi ja he alkavat jo miettiä ensi vuotta.

Espanjan GP ajetaan kuuden viikon kuluttua 22. toukokuuta. Australian GP:n lisäksi ennen sitä ohjelmassa ovat vielä Imolassa ja Miamissa ajettavat osakilpailut.

– En ole varma, onko siinä riittävästi aikaa. He työskentelevät kellon ympäri jokaisena päivänä. Heidän on ymmärrettävä, mitä on meneillään, kolmas ex-kuski Johnny Herbert sanoi.