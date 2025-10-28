Mercedeksen F1-tiimi vahvisti lokakuun puolivälissä jatkavansa ensi vuonna kuljettajakaksikolla George Russell–Kimi Antonelli. Russell on nyt paljastanut yksityiskohtia "monivuotisesta sopimuksestaan".
Mercedes panttasi sopimusuutista verrattain pitkään, sillä varsin selvää oli, että talli tulisi jatkamaan ensi vuonna samoilla kuljettajilla.
Tämä ei kuitenkaan ollut alusta asti selvää, sillä tallipäällikkö Toto Wolff on vahvistanut olleensa aiemmin tänä vuonna Max Verstappenin perässä.
Nelinkertainen maailmanmestari vahvisti heinäkuun lopussa jatkavansa Red Bullilla ensi vuonna, mutta jätti takaportin auki sen suhteen, että tulevina vuosina tie voi hyvin viedä myös muualle.
Nyt Russell vahvistaa, että hänen uudessa Mercedes-sopimuksessaan on pykälä sen varalle, ettei hänen ainakaan ensi kaudella tarvitse olla samaan tapaan huolissaan Verstappenista kuin tänä vuonna.
– En ole aiemmin sanonut tätä julkisesti, mutta sopimuksessani on pykälä, jonka mukaan sopimus jatkuu automaattisesti vuoteen 2027, jos suorituskykyni on tietyllä tasolla. Tallipaikka on siis omissa käsissäni, Russell sanoi Telegraphin haastattelussa, jota muun muassa Motorsport siteeraa.
– Emme siis tule olemaan samassa tilanteessa kuin kuusi kuukautta sitten. Jos olen riittävän hyvä – enkä nyt mene yksityiskohtiin, mutta aion olla – jatkan varmuudella.