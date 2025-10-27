Ferrarin Lewis Hamilton piti Meksikon F1-kisassa saamaansa aikasakkoa logiikan vastaisena.
Kolmannesta ruudusta startannut Hamilton sai kisaan hyvän lähdön, mutta kiivas sijoitustaistelu Red Bullin Max Verstappenin kanssa johti brittikuskin rankaisemiseen. Hamilton meni yhden mutkan pitkäksi, minkä jälkeen hän palasi radalle nurmikon kautta, eikä käyttänyt siihen tarkoitettua pinnoitettua reittiä.
Lue myös: Järkyttävä näky F1:ssä – kuljettaja oli ajaa ihmisten päälle: "Olisin voinut tappaa heidät"
Tästä rapsahti kymmenen sekunnin pysähtymisrangaistus varikkostopin yhteydessä. Hän oli lopputuloksissa kahdeksas.
– Olin ajamassa poistumisväylälle, mutta se on maailman tomuisin paikka, Hamilton totesi viitaten pinnoitteen likaisuuteen.