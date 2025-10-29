Bernie Ecclestone johti Formula ykkösiä rautaisella otteella 1970-luvun alusta vuoteen 2017. Tällä yli 40 vuoden ajanjaksolla Ecclestone kokosi mittavan miljardiomaisuuden, mutta ystäviä hänellä on omien sanojensa mukaan vain yksi.

Eilen 95 vuotta täyttänyt Ecclestone antoi saksalaiselle Bild-lehdelle syntymäpäivähaastattelun, jota lukuisat F1-mediat, muun muassa GP Today, ovat siteeranneet.

Varsinaisia syntymäpäiväjuhlia ei kuitenkaan vietetty.

– Tyttäreni olisivat halunneet isot juhlat. Mieluummin lennän vaimoni Fabianan ja poikani Acen kanssa tilallemme Brasiliassa, Ecclestone sanoi Gstaadin kylässä Sveitsissä antamassaan haastattelussa.

Ecclestonen kaltaiselta mieheltä, joka on ollut globaalin julkisuuden kirkkaimmassa valokeilassa yli 50 vuotta, on vuosien varrella ehditty kysyä monenlaista. Tuoreessa haastattelussa keskustelu kääntyi harvemmin esillä olleeseen asiaan, nimittäin Ecclestonen ystäväpiiriin.

Sen voisi kuvitella olevan hyvin laaja, mutta todellisuus on toinen.

– Monet "ystävät" ovat tietysti tulleet ja menneet. Oikeita ystäviä minulla on ollut ehkä neljä. Kyllä, neljä.

Jochen Rindt, Max Mosley ja Niki Lauda ovat jo kuolleet. Neljäs on pitkäaikainen Benettonin ja Renault'n tallipäällikkö, .