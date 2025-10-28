Toyotan tähtikuljettaja ja kaksinkertainen rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä on ajanut ensimmäiset testinsä F2-autolla.
Rovanperä pudotti aiemmin lokakuussa uutispommin, kun hän kertoi jättävänsä rallin MM-sarjan käynnissä olevan kauden päätteeksi ja siirtyvänsä ensi kaudella Super Formula -sarjaan tähtäimenään kuninkuusluokka F1.
Rovanperä on päässyt nyt ensimmäistä kertaa F2-luokan auton rattiin Espanjan Jerezissä. Suomalaiskuski kertoi asiasta X-tilillään.
– Ensimmäiset F2-testit takana. Olen tyytyväinen testipäiviin. Ajaminen oli fyysisesti melko raskasta, kuten tiesinkin. G-voimia oli paljon. Niitä on vaikea kopioida, joten niihin tottuminen vaatii aikaa. Olen iloinen, että sain järjestettyä aikaa tähän, enkä malta odottaa lisää, Rovanperä kirjoittaa kuvasarjansa yhteydessä.
Rovanperä ajoi F2-testinsä vanhemman sukupolven, vuoteen 2023 asti käytössä olleella autolla.
Suomalaismestari ajaa ensi kaudella Super Formula -sarjassa. Sopimus kattaa myös testiohjelman F2-luokassa. Ensi kauden jälkeen Rovanperä tavoittelee kisapaikkaa F2-sarjaan kaudeksi 2027.