Turussa jatkuu tänään keskiviikkona Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan seksuaali- ja väkivaltarikossyytteiden käsittely. MTV seuraa käsittelyä paikan päällä.
Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9.00. Syytetyt eivät tiettävästi saavu henkilökohtaisesti paikan päälle. Kukka seuraa istuntoa etäyhteyden kautta.
MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä Turun käräjätalolla.
Tänään oikeuden on tarkoitus jatkaa puolustuksen kirjallisten todisteiden vastaanottamista. Käsittelypäivä on ennakkotietojen mukaan pääosin julkinen.
Kello 9.23
Tänään on kuudes käsittelypäivä tässä jutussa.
Oikeus alkoi viime torstaina ottaa vastaan puolustuksen kirjallisia todisteita. Niiden läpikäymiselle oli varattu tällä viikolla eilinen päivä, tämä päivä ja vielä huominenkin.
Ensi viikolla oikeuden eteen todistajaksi on kutsuttu Auerin nuorin lapsi. Hänen kuulemiselle on varattu ensi viikon tiistai ja keskiviikko, torstai on merkitty varapäiväksi.
Todisteiden käsittely jatkuu nyt salaisena. Yleisö media mukaan lukien joutuu poistumaan salista.
Kello 9.09
Oikeudenkäynti alkoi.