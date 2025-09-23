Näin Anneli Auerin ex-miesystävä, aiemmalta nimeltään Jens Kukka, tyrmää omat rikossyytteensä. Kukan mukaan Auerin nuorimmat lapset peloteltiin valehtelemaan äidistään, isosiskostaan ja hänestä.

Törkeistä väkivalta- ja seksuaalirikoksista syytetyn Kukan vastaukset Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle tulivat julkisiksi tänään tiistaina.

Kukan mukaan sijaisvanhemmat saivat Auerin kolme nuorinta lasta pelkäämään äitiään ja isosiskoaan. Tätä ennen sijaisvanhemmat olivat erottaneet isosiskon nuoremmista sisaruksistaan.

Kukka kertoo, että kun Auer otettiin kiinni syksyllä 2009 epäiltynä miehensä murhasta, hänen lapsensa muuttivat sijaisvanhemmille. Lasten keskinäiset välit ja suhde äitiinsä sekä muihin sukulaisiin oli tässä vaiheessa lämmin.

Kesällä 2010 sijaisisä alkoi syyttää Auerin vanhinta tytärtä erilaisista asioista ja sijaisvanhemmat ilmoittivat, etteivät halua enää huolehtia tästä. Auerin vanhin tytär muutti pois sijaisperheestä kesällä 2010.

Anneli Auerin ex-miesystävä, aiemmalta nimeltään Jens Kukka, on jo Auerin tapaan istunut tuomion rikoksista, joista häntä nyt syytetään. Arkistokuva.Lehtikuva

Joulukuussa 2010 sijaisisä ilmoitti, etteivät kolme nuorinta lasta saa olla enää tekemisissä vanhimman siskonsa kanssa.

– Sijaisvanhemmat olivat yhdessä lasten kanssa laatineet monisivuisen listan (vanhimman siskon nimi) pahuudesta. Sisarukset alkoivat suhtautumaan häneen pelokkaasti. Muutos oli merkittävä ja siihen kiinnittivät huomiota myös viranomaiset, Kukka sanoo kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle.

Kukan mukaan sisarusten läheiset välit katkesivat alle puolessa vuodessa.

Tarinat syntyivät veneretkellä

Hovioikeus päästi Auerin vapaille odottamaan tuomiota toukokuun 2011 lopussa.

Kesäkuun alussa sijaisvanhemmat veivät pienimmät lapset veneretkelle, jonka aikana sisarukset sepittivät Kukan mukaan ensimmäiset tarinansa, joissa he liittivät äitinsä ja vanhimman siskonsa isänsä murhaan.

Hieman myöhemmin lasten kertomuksiin ilmestyi myös Kukan ja Auerin tekemiset lapsille.

Kukan mukaan Auerin vapautuessa oli jo tiedossa, että murhasyyte tulisi kaatumaan.

– Oli myös odotettavissa, että lapset tämän jälkeen palaisivat asumaan äitinsä luokse.

Kukan mukaan tämä tarkoitti sijaisvanhemmille huomattavaa tulonmenetystä. Sijaisisä oli tässä vaiheessa irtisanoutunut vakityöstään.

Yhtäkkiä isosisko olikin paha

Veneretken aikana aiemmin läheinen isosisko muuttuikin äkisti lasten kertomuksissa väkivaltaiseksi. Lisäksi pikkusisarukset liittivät hänet paitsi isänsä murhaan, myös heihin itseensä kohdistuneisiin väkivalta- ja seksuaalirikoksiin.

– Kertomusten tarkoitus on ilmeisimmin ollut estää lasten paluu äidin luokse, äidin, jota he olivat alkaneet pelkäämään asuessaan sijaisvanhempiensa luona. Kertomukset ovat syntyneet myötävaikutuksen ja manipuloinnin seurauksena, kun sijaisvanhemmat ovat puhuttaneet ja kuvanneet lasten kertomuksia.

Auerin puolustuksen tapaan myös Kukan puolustus kiinnittää huomiota siihen, ettei puhutuksia tehneet asiantuntijat.

– Lapset olivat oppineet, että miellyttämällä sijaisvanhempia heidät palkitaan, mutta muunlainen toiminta johtaa rankaisemiseen ja eristämiseen muista.

Kukan mukaan Auerin nuorimmat lapset eivät uskaltaneet jälkikäteen muuttaa kertomuksiaan, koska he oikeasti olivat alkaneet pelätä äitinsä luokse muuttamista. Sen sijaan Auerin vanhin tytär, joka muutti sijaisperheestä pois kesän 2010 alussa, on koko ajan johdonmukaisesti kertonut, ettei mitään rikoksia ole tapahtunut.

Epäuskottava tapahtumainkulku

Myös Kukan puolustus kiinnittää huomiota lasten kertomusten epäuskottavaan tapahtumainkulkuun.

Kukka kertoo tutustuneensa Aueriin marraskuussa 2007 netissä keskustelupalstalla ja muutaman päivän viestinvaihdon sekä puheluiden jälkeen tavanneensa naisen tämän kotona. Auerin lapset olivat tuolloin paikalla.

Kukan puolustus pitää lähtökohtaisesti epäuskottavana, että kaksi toisilleen entuudestaan tuntematonta henkilöä, jolla kummallaan ei ole edes väitetty olevan aiempaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta, alkaisivat heti tavattuaan tekemään vakavia väkivalta- ja seksuaalirikoksia Auerin lapsille. Ja saman tien, kun yhdeksän kuukauden suhde päättyy, molempien kiinnostus lapsiin häviäisi yhtä nopeasti kuin alkoikin.

Kukka myös huomauttaa, että alkuperäisessä syytteessä hänen ja Auerin väitettiin harjoittaneen rikostensa yhteydessä saatananpalvontaa ja eläimiin kohdistuneita julmuuksia. Näitä osia lasten kertomuksissa ei hyväksytty aiemmissa oikeudenkäynneissä, koska niitä pidettiin epäuskottavina.