Anneli Auerin lapsi kertoi ystävälleen vuosia sitten, että syytteet äitiä kohtaan eivät pidä paikkaansa – "Heitä on lapsena painostettu"

Auerin lapsi oli ja on yhä hyvä ystävä tytön kanssa, jonka kanssa Aueria nyt edustava asianajaja Markku Fredman oli käynyt puhelinkeskustelun viime syyskuussa.

Muistiosta ilmenee, että Auerin lapsi oli kertonut ystävälleen neljännellä luokalla, että kukaan perheen lapsista ei asu oikeilla vanhemmillaan. Lapset asuivat tuolloin sijaisperheessä. Auerin lapsi oli lisäksi kertonut ystävälleen, että he olivat saaneet palkintoja kertomuksistaan.

Lapset kertoivat sepittäneensä tarinoita

Kolme Auerin lapsista on nyt aikuistuttuaan ilmoittanut, että heidän kertomuksensa lapsena tehdyissä haastatteluissa äitiin kohdistuneista seksuaalirikossyytöksistä eivät olleet totta.

Väitettyjen rikosten tekoaikana osa Auerin lapsista on ollut hyvinkin nuoria, 3–11-vuotiaita. Rikosten epäiltiin tapahtuneen vuosina 2007 ja 2008. Lapset olivat 7–14-vuotiaita, kun psykologit haastattelivat heitä tapahtumista.

"Totuudenvastaisia kertomuksia"

Tuomionpurkuhakemuksen perusteena on, että Auerin kolme nuorinta lasta ovat kertoneet Auerin asianajajalle valehdelleensa tuomioon johtaneista tapahtumista sijaisvanhempiensa johdattelemana.

– Auerin nuorimmat lapset ovat tätä purkuhakemusta varten uutena seikkana ilmaisseet, että heidän 7–12-vuotiaina antamansa, painostuksen johdosta syntyneet kertomukset heihin ja neljänteen asianomistajaan kohdistuneista rikoksista eivät pidä paikkaansa. Auer ja Kukka eivät ole nyt aikuistuneiden asianomistajien mukaan syyllistyneet syykseen luettuihin rikoksiin. Neljäs asianomistaja (Auerin vanhin lapsi) on kertonut näin jo asian hovioikeuskäsittelyssä häntä kuultaessa, hakemuksessa todetaan.

Lasten mukaan kertomuksia harjoiteltiin

– He ovat uutena seikkana kertoneet, kuinka heitä on lapsena painostettu antamaan äitiään ja Kukkaa syyllistävät kertomukset ja kuinka näitä kertomuksia harjoiteltiin yhdessä etukäteen. He ovat myös kertoneet kuinka heidät vieraannutettiin äidistään ja isosiskostaan, hakemuksessa lukee.