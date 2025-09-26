Anneli Aueria ja tämän miesystävää syytetään lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Korkein oikeus purki heidän aiemmin saamansa tuomion ja palautti asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Syynä ovat Auerin lasten muuttuneet kertomukset.

Anneli Auerin lapset olivat aluksi päättäneet, etteivät tule koskaan paljastamaan totuutta siitä, että he valehtelivat äidistään ja tämän miesystävästä.

Asia käy ilmi lasten oikeudelle lähettämästä pitkästä kirjelmästä, jonka käräjäoikeus julkisti osittain tänään.

Kirjelmän mukaan yksi lapsista oli puhunut valheesta ainoastaan läheisimmille ystävilleen. Asia oli kaikille lapsille hyvin vaikea ja painoi heidän mieliään.

Vuonna 2019 ystävilleen asiasta kertonut lapsi avautui asiasta myös psykologille toteamalla, että lapsilla on "elämän mittainen murhe".

Elämän mittaisella murheella lapsi tarkoitti sitä, että hänen äitinsä ja tämän miesystävä Jens Kukka olivat joutuneet vuosiksi vankilaan lasten kertomien valheiden vuoksi. Vielä tässä vaiheessa lapset eivät olleet kuitenkaan valmiita avaamaan asiaa enempää.

Kun Auerin kolme nuorinta lasta olivat päässeet pois sijaisperheestä, he olivat voineet ryhtyä ajattelemaan asioita itsenäisesti.

– Ajan kanssa he ovat ymmärtäneet eläneensä hyvin ankarassa ja manipulatiivisessa kasvuympäristössä, jossa itsenäisillä ajatuksilla ja mielipiteillä ei ole ollut sijaa, kirjelmässä todetaan.

– Vasta vuosien 2021–2023 (kolme nuorinta lasta) ovat olleet valmiita kertomaan asiassa totuuden ulkopuolisille.

Syyttäjät sijaisvanhempia

66 sivua pitkässä kirjelmässä käydään yksityiskohtaisesti läpi sitä, millaisissa olosuhteissa Anneli Auerin lapset joutuivat kasvamaan sen jälkeen, kun Anneli Auer vangittiin syyskuussa 2009 epäiltynä puolisonsa Jukka S. Lahden murhaan.

Huhtikuussa heidät siirrettiin pienten lasten vastaanottokodista sijaisperheeseen.

Sijaisperheessä oli lukuisia tiukkoja sääntöjä. Lasten tuli esimerkiksi olla omissa huoneissaan yläkerrassa kello 18 ja huoneessa tuli olla hiljaa.

Sijaisvanhemmat valvoivat lasten liikkumista rappusiin asennetuilla liiketunnistimilla. Lapset eivät myöskään saaneet pitää kouluvaatteitaan kotona, eivätkä käydä kotona suihkussa. Suihkussa käytiin koulussa ja uimahallissa.

– Jos lapsella kävi kaveri kylässä, niin lapsen piti pestä paikat, joihin kaveri oli koskenut ja WC, jos vieras oli käynyt siellä. Kaveri sai istua vain tietyllä tuolilla yläkerrassa.

Sääntöjen rikkomisesta seurasi lasten mukaan huutamista, haukkumista ja jopa viikkoja kestävä mykkäkoulu, jonka aikana sijaisvanhemmat jättivät sääntöjen rikkojan täysin huomiotta.

Lapset kertovat kirjelmässä, että sijaisperheen vanhemmat vieraannuttivat heidät vanhimmasta sisaruksestaan ja äidistään.

Lasten keskeinen väite on, että sijaisvanhemmat painostivat näitä sepittämään kertomuksia Anneli Auerin ja Jens Kukan heihin kodistamasta väkivallasta ja hyväksikäytöstä.

Kaikki alkoi siitä, kun syvästi uskonnolliset sijaisvanhemmat alkoivat tivata lapsilta, olivatko Auer ja tämän vanhin lapsi harjoittaneet saatanpalvontaa ja murhanneet Jukka S. Lahden.

Anneli Auerin ja Jens Kukan puolustus ovat kiinnittäneet huomiota syyttäjän esittämään tapahtumainkulkuun, jota he pitävät epäuskottavana.

Puolustuksen mukaan on erittäin epäuskottavaa, että kaksi toisilleen entuudestaan tuntematonta henkilöä, jolla kummallaan ei ole edes väitetty olevan aiempaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta, alkaisivat heti tavattuaan tekemään vakavia väkivalta- ja seksuaalirikoksia Auerin lapsille. Ja saman tien, kun yhdeksän kuukauden suhde päättyy, molempien kiinnostus lapsiin häviäisi yhtä nopeasti kuin alkoikin.