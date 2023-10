Onko olemassa terveellistä suolaa? – "Ainoa, joka on vähiten haitallinen..."

Ihmiskeho tarvitsee pienen määrän suolaa. Määrä on noin 1,3 grammaa vuorokaudessa, mutta asiantuntijan mukaan määrä ylittyy suurimmalla osalla meistä päivän aikana moninkertaisesti, jolloin sillä on terveyteen haitallisia vaikutuksia.

Kehon tarve on siis melko pieni, mutta suolamäärän vuorokausisuositus on armollisempi. Sydänliiton ravitsemusterapeutti Tuija Pusan mukaan suositus on alle viisi grammaa vuorokaudessa. Tällä hetkellä suomalaiset miehet saavat noin kymmenen grammaa ja naiset noin seitsemän grammaa suolaa vuorokaudessa.