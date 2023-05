Asiantuntijan vinkeillä koira voi hyvin lapsiperheessä – "Tämä pitää tehdä lapsille tosi selväksi"

– Kaikkein helpointa on käyttää koiran tavallinen ruoka-aika ruoka-aktivointiin. Eli laitetaan ruoka ruoka-aktivointilelujen sisälle tai herkkuja pahvilaatikoihin. Päivän tavalliseen ateriointiin voi hyvin kulua useampikin vartti, eläintenkouluttajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittanut Noora Tihtonen sanoo.

Oma petipaikka takaa koiralle rauhan

Kenties yksi tärkeimmistä pelisäännöistä koira- ja lapsiperheessä on, että koiralla on oma erillinen petipaikka, jonne se saa täysin vapaasti ja rauhassa vetäytyä.

– Lapsiperhe-elämä on välillä hektistä ja äänekästä. Omalla petipaikalla varmistetaan koiralle riittävä lepo ja uni, jotta siitä ei tule ärtynyt. Kaikistahan tulee väsyneitä ja ärtyneitä, jos ei saa nukkua tarpeeksi.

– Vaikka se olisi sitten sohvan toinen pääty, niin kun koira on siinä tietyn viltin tai pyyhkeen päällä, sitä ei lähestytä eikä kosketa. Piste. Tämä pitää tehdä lapsille tosi selväksi, ja sama sääntö koskee aikuisia. Ennemmin koira kutsutaan omalta paikaltaan pois rapsuteltavaksi.

– Se voi olla fiksuinta, mutta samalla se on koiralle valtavan iso muutos. Jos se on aiemmin saanut nukkua samassa huoneessa, se on eräänlainen eristäytyminen. Olisi hyvä totuttaa koiraa nukkumaan eri huoneessa pienissä pätkissä ja pikkuhiljaa pidentyvinä tuntimäärinä, mieluiten jo ennen vauvan syntymää, Tihtonen neuvoo.