Helsinkiläinen papukaija Papu on kova tyttö juttelemaan, mutta kissa vei yllättäen kielen, kun tv-kamerat saapuivat paikalle.
Helsinkiläisen Kivelän seniorikeskuksen väki sai tänään perjantaina mieluisia vieraita, kun afrikanharmaapapukaija Papu saapui kyläilemään skotlanninterrieri Raunon kanssa.
Yleensä hyvin puheliaalle Papulle sattui nyt tosin hieman hiljaisempi päivä. Ilmeisesti ramppikuume iski kameroiden edessä, eikä lintu saanut sanaa nokastaan.
Se ei kuitenkaan tahtia haitannut.
Esimerkiksi Ritva Himberg kiitteli pehmoisten vieraiden tuovan suuresti iloa arkeen.
Irma Holopainen muisteli tavanneensa papukaijan ennenkin. Aikaa siitä on tosin vierähtänyt jo 96 vuotta.