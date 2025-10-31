Juuri nyt Avaa

Se ei kuitenkaan tahtia haitannut.

Yleensä hyvin puheliaalle Papulle sattui nyt tosin hieman hiljaisempi päivä. Ilmeisesti ramppikuume iski kameroiden edessä, eikä lintu saanut sanaa nokastaan.

Helsinkiläisen Kivelän seniorikeskuksen väki sai tänään perjantaina mieluisia vieraita, kun afrikanharmaapapukaija Papu saapui kyläilemään skotlanninterrieri Raunon kanssa.

Puhuva papukaija Papu ei sanonut vanhuksille sanaakaan – eikä tarvinnutkaan

Puhuva papukaija Papu ei sanonut vanhuksille sanaakaan – eikä tarvinnutkaan

Papu ja Rauno ovat odotettuja vieraita muun muassa Pekinkodissa Helsingissä, jossa niiden edellisestä vierailusta tehtiin tällainen mainosjuliste.

Papu ja Rauno ovat juniori ja seniori

Rauno ja Papu kiertävät omistajansa Mari Kiljusen kanssa viihdyttämässä asukkaita Helsingin kaupungin päihdekuntoutujien ja ikäihmisten palvelutaloissa.