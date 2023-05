Voiko koira kuolla vanhuuteen rauhassa kotonaan? Nämä ovat ennusmerkkejä lähestyvästä lopusta

Koiraa voi yleisesti ottaen pitää vanhana, kun se on saavuttanut 75 prosenttia rotunsa arvioidusta keskimääräisestä eliniästä.

– Isolla rodulla odotettu elinaika on yleensä paljon lyhyempi, jolloin koira on vanha ehkä jo 7-vuotiaana. Pienempiä, keskimäärin jopa 15–16-vuotiaiksi eläviä koiria, voi sanoa vanhoiksi 10-vuotiaina. Jos rodulla on kovin paljon sairauksia, kymmenen vuotta voi olla se maksimi-ikä, vastaava eläinlääkäri Stefan Björkman Pups 'n Pets -eläinlääkäriasemalta kertoo.