Ethän toru lapsille murisevaa lemmikkiä? Eläintenkouluttaja kannustaa kehumaan – "Koira yrittää kertoa ahdistuksestaan"

Jos ongelmia tulee, niitä ilmenee muita useammin perheissä, joissa koira on tullut taloon ennen lasta.

– Lapsen tulo on aikuiselle koiralle ihan valtava muutos arkeen ja rutiineihin. Yhtäkkiä se ei olekaan siinä se ainoa. Dynamiikka muuttuu merkittävästi, ja sen tietysti kuuluukin muuttua, kun perheeseen syntyy vauva, eläintenkouluttajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittanut Noora Tihtonen kertoo.

Aikuisella koiralla voi myös olla sellaisia yksilöllisiä ominaisuuksia tai piileviä haasteita, jotka lapsen läsnäolo nostaa esiin. Esimerkiksi vartioimistaipumus on lapsiperheessä haastava luonteenpiirre.

Potentiaalinen haaste on myös koiran korkeaenergisyys.

– Jos koira on poikkeavan energinen eikä enää vauvan syntymän jälkeen saa samalla tavalla huomiota ja harrastukset taukoavat, sen energia alkaa kohdistua väärin.

Toisaalta ongelmia voi aiheuttaa myös se, että koira on jo vanha ja väsynyt. Iäkkäällä koiralla on todennäköisemmin särkyjä, kipuja sekä kuulo- ja näköongelmia. Mitä enemmän terveyshaasteita, sitä herkemmin tulee ongelmia.

Lapsille tyypillinen käytös on koirista uhkaavaa

Koiran näkökulmasta lapsi on tiettyyn ikään asti hyvin arvaamaton.

– Vauvat päästävät kovia ääniä ja heiluttelevat raajojaan vauhdikkaasti. Taaperot lähtevät liikkeelle, tulevat kohti ja tarttuvat vaistomaisesti kovaa kiinni karvoista eivätkä päästä irti. Leikki-ikäistenkin liikkuminen on vielä huojuvaa ja äkkipikaista, ja he saattavat lähteä yhtäkkiä kiljuen juoksemaan, Tihtonen sanoo.

Myös lasten tapa tuijottaa suoraan kohti on koirasta uhkaavaa.

– Tietenkin lapsen lähelläoloon voi liittää myös palkkioita. Eli annetaan taskusta nameja ja rapsutellaan niin, että siinä on mukava olla, Tihtonen vinkkaa.

"Murisemisesta kuuluu kiittää ja kehua"

Konfliktien välttämiseksi koiran omistajan tulee havainnoida merkkejä, joita eläin antaa epämukavasta tai uhatusta olostaan. Yksi sellainen on, että koira väistelee lasta huomattavasti.

Jos tilanne ei niin sanotusti laukea, ensimmäisten merkkien jälkeen koira voi alkaa irvistellä ja murista. Tällöin monien vanhempien luontainen reaktio on suuttua koiralle ja torua sitä.

– On tosi tavallista, että ihmiset älähtävät, kieltävät, poistavat koiran paikalta, jopa tukistavat sitä. Se on siinä mielessä väärin tehty, että siinä tulee rangaistua koiran varoituskäytöstä. Varoituskäytös kyllä poistuu systemaattisesti ja toistuvasti rankaisemalla, mutta itse ongelma ei poistu. Koirasta ei tule lapselle parempaa kaveria, kun sitä kielletään murisemasta. Päinvastoin.

Varoituskäyttäytyminen on koiran keino ilmaista, että sitä ahdistaa tai pelottaa.

– Ehkä se on jo vähän vanhempi ja särkyinen koira tai kipeä johtuen sairaudesta, jota ei välttämättä ole vielä edes huomattu. Tai ehkä ei ole tajuttu, että se suojelee lähestyvältä lapselta jotain omaa resurssiaan, kuten puruluuta, lelua tai lepopaikkaansa sohvalla.

Tihtonen korostaa, että tällaisissa tilanteissa on tavallista ja yksinomaan hyvä asia, että koira varoittaa lasta.

Vanhempien tehtävä on huolehtia, että tilanne myös päättyy.

– Vaarallisimpia koiria ovat ne, joita on rankutettu kovalla kädellä suuttumalla, kieltämällä, hermostumalla ja fyysisiä otteita käyttämällä. Eli koiran omat keinot varoittaa tilanteesta on rangaistu pois, mutta itse ongelmaa taustalla ei ole korjattu. Joku päivä voi sitten käydä niin, että ihmetellään, "miten se koira nyt noin yhtäkkiä puri – eihän se ole ennenkään purrut".

Näykkäisy ei ole sama kuin puraisu

Ensinnäkin Tihtonen korostaa, että näykkäisyn ja puremisen ero on iso.

– Törmään työssäni aika usein siihen, että näykkäisystä puhutaan puremisena. Aina, jos minulta apua hakeva sanoo koiran purreen, kysyn: tuliko haava, tuliko hampaanreiät, tuliko verta? Jos ei tullut verta, koira on vielä pystynyt säätelemään karkoituseleen voimakkuutta. Sen ei ole tarvinnut puolustautua viimeiseen keinoon asti.

– Näykkäisystä on kyse silloin, kun iho ei mene rikki. Se ei ole suora hyökkäys vaan varoitus, koska jokainen koira voi kyllä halutessaan purra.

Mikäli koira sen sijaan on purrut vertavuotavat haavat tai ei ole irrottanut otettaan lapsesta ennen aikuisen väliintuloa, tilanne on jo vakavampi. Sekään ei silti Tihtosen mielestä ole aina ehdoton merkki siitä, että koirasta on luovuttava sillä sekunnilla.