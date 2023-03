Labradorinnoutaja Peppi on autistiselle Helmille korvaamaton apulainen – tällainen on Suomen ensimmäinen sosiaalisen tuen koira

– Helmi on tietyllä tavalla aika arka ja tarvitsee todella paljon tukea, varmistusta ja vahvistusta sille, että hän kykenee ja pystyy itse tekemään tietyt arkiset asiat. Hänellä on taidot moneen asiaan, mutta hän jättää ne mieluummin tekemättä, jos iskä tai äiti ei ole tukemassa tilanteessa, kertoo Helmin äiti Sanna Parkki .

Sosiaalisen tuen koirat saavat oman koulutusryhmän vuonna 2023

Koiran paino ja läsnäolo rauhoittavat

– Varmaan koira on huomannut, että yksi ihminen perheessä käyttäytyy ja toimii usein hiukan muista poikkeavalla tavalla, niin sitten koira on reagoinut siihen ja itsestään hakeutunut Helmin lähelle.

Koiran tukea tarvitaan aina, kun kotona on "mammutti" eli aina, kun Helmi on jollain lailla kuormittunut.

– Yleensä Peppi menee Helmin luokse ilman käskyä, kun se huomaa muutoksen Helmin äänensävyssä, kävelytyylissä tai muussa käytöksessä. Peppi ikään kuin maadoittaa Helmin. Kun koiran paino on lapsen päällä, tulee siitä lapselle syvä tuntoaistimus, jolla on rauhoittava vaikutus.

Koira oppi tukiviittomat vahingossa

Ainoa paikka, jossa Peppi ei kulje Helmin mukana, on koulu. Tämä johtuu siitä, että lain mukaan henkilön, jolla on tukikoira, tulee olla vähintään 18-vuotias. Tämän vuoksi Helmin äiti Sanna on Peppi-koiran virallinen ohjaaja.

– Muuten he ovat erottamaton parivaljakko. Peppi on kotonakin aina siellä, missä Helmi on. Jos Helmi poistuu aidatulta pihaltamme, tulee Peppi heti ilmoittamaan meille, että nyt Helmi on mennyt ilman sitä pois pihasta.