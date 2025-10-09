Kalle Rovanperän päätös lopettaa MM-ralliura kauteen 2025 oli sokki MTV Urheilun asiantuntijalle Jari Ketomaalle.

Rovanperä, 25, kertoi päätöksestään torstaina. Ilmoitus "nostatti sykettä" Ketomaassa, intohimoisessa rallimiehessä.

– Kalle on ollut esikuva, ja tehnyt niin hienoja asioita ralliautoilussa viime vuosina. Äärimmäinen lahjakkuus.

– Ralliura on nyt paketissa. Kyllä tämä sokki minulle oli, Ketomaa kommentoi.

Asiantuntija linjaa, että suomalaistähti on saavuttanut MM-rallissa kaiken mahdollisen. Lista on komea: Maailmanmestaruudet 2022 ja 2023, kaikkiaan 17 osakilpailuvoittoa. Ketomaan mukaan Rovanperä on ollut aikakautensa nopein kuljettaja, joka osoitti viileytensä erityisesti rallien päätöserikoiskokeilla.

Ilmoituksen jälkeen Rovanperän ralliuraa on jäljellä kolme osakilpailua. Hän taistelee edelleen MM-tittelistä. Ketomaa alleviivaakin sitä, ettei tulostaso enteillyt tällaista päätöstä.

Suomalaiskuskin ajaminen on kuitenkin ollut tällä kaudella aiempaa haastavampaa muun muassa Hankookin renkaiden seurauksena. Ketomaa on pistänyt merkille Rovanperän elekielen ja kommentit.

– Kalle ei ehkä ole ollut ihan siinä parhaassa mielentilassa – tai sellaisessa mielentilassa, että hän näyttää onnelliselta siinä, mitä hän tekee, asiantuntija analysoi kuluvan kauden esityksiä.

Kalle Rovanperän erikoishaastattelu ralliuran päättämisestä katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa!

Seuraavaksi Rovanperä siirtyy rata-autoilun puolelle, Japanin Super Formula -sarjaan. Kyseessä on aerodynamiikaltaan toiseksi rajuin formulasarja F1:n jälkeen.

– Haaste on iso, mutta jos joku mahdollisesti pystyy pärjäämään ratapuolella, niin maailman lahjakkain rallikuljettaja. Toivottavasti hän näyttää osaamisensa siellä, Ketomaa linjaa.

Rovanperä puhui torstaina rohkeasti myös unelmastaan ajaa F1-sarjassa.

– On se realistista. Kallella on markkina-arvoa. Se ura tarvitsee rahaa, se tarvitsee ajamista ja kilpailuja. Kallellahan on moni asia niiltä osin jo nyt kunnossa. Nyt tarvitsee vain lahjakkuus hioutua siihen, että siellä tulee riittävän hyviä kierrosaikoja, ja että hän pärjää siinä paineessa, Ketomaa summaa.

Millaisia vaikutuksia Rovanperän päätöksellä on MM-rallin kuskimarkkinoihin ja esimerkiksi Sami Pajarin asemaan? Ja voisiko Rovanperä joskus palata vielä MM-ralliin? Kuuntele Ketomaan analyysi kokonaisuudessaan jutun yllä olevalta videolta.