Kalle Rovanperä tietää olevansa harvinaisen kovan haasteen edessä, kun hän vaihtaa rallin ajamisen formulakisoihin.

Rovanperä, 25, ilmoitti torstaina sokkipäätöksestään lopettaa rallin MM-sarjassa tähän kauteen ja siirtyvänsä ensi kaudeksi Japaniin Super Formula -sarjaan.

Unelmissa siintelee myös F1-sarja, jonne pääsystä Rovanperä kertoi MTV Urheilun haastattelussa haaveilevansa.

– Totta kai realistisesta on aina vaikea puhua, mutta tähdätään ihan sinne korkeammalle tasolle asti, Rovanperä vahvisti.

Rovanperän uranvaihdos muistuttaa paljon Kimi Räikkösen vuonna 2010 tekemää loikkaa F1-sarjasta rallin puolelle. Räikkönen ajoi rallin MM-sarjassa kahden vuoden aikana 20 osakilpailua sijoittuen kolmesti kuuden parhaan joukkoon.

Rovanperä uskoo olevansa vielä hyvässä iässä oppimaan uutta rata-autoilun puolelta.

– Varmasti isoin haaste, joita minun urallani tai on koskaan ollut – tai elämässä ylipäätään, Rovanperä myönsi.

– Olen tietenkin vähän nuorempaa sukupolvea rallikuljettajistakin, että olen ajanut simulaattoreita ja radallakin pärjännyt ihan hyvin aina, jos olen jotain laitteita siellä testannut.

Rovanperä kisasi osittaisen välivuotensa 2024 aikana muun muassa Porsche Carrera Cupissa. Siitä hän sai ensikosketuksensa rengas rengasta -vastaan ajamisesta, mitä rallissa taas ei ole.

– Se ei nyt tarkoita vielä sitä, että formula-autolla olisi nopea, mutta luotan siihen, että kovalla työllä, ja varsinkin nyt, kun on oikeasti Toyotan kanssa ihan kunnon ohjelma, tiedän itsekin, että saan tarpeeksi testiä ja simulaattoriajoa, niin se on täysin mahdollista ainakin sen puolesta. Se ei jää siitä kiinni.

– Kyllä minä nyt autoa osaan ajaa ihan hyvin ja kovaakin välillä, mutta formulakokemus on nolla. Sitä lähdetään kasvattamaan ja tekemään töitä sen eteen, että sieltä tulee ihan hyviä tuloksia. Kyllä minä uskon siihen ihan täysin, että me pystymme sen tekemään, Rovanperä kommentoi.