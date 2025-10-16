Toyotan tallipomo ja Kalle Rovanperän läheinen ystävä Juha Kankkunen uskoo, ettei suomalaisten moottoriurheilufanien tarvitse pettyä nuoren rallimestarin edesottamuksiin formulaluokissa.
Rovanperä, 25, pudotti viime viikolla uutispommin. Hän jättää MM-rallin kuluvan kauden jälkeen ja lähtee kokeilemaan siipiään formulaluokissa, ensimmäisenä Japanissa ajettavassa Super Formula -sarjassa.
Toyotan tallipomon paikalla Jari-Matti Latvalaa tällä kaudella sijaistanut Juha Kankkunen kertoi MTV Urheilulle Keski-Euroopan MM-rallin yhteydessä, että hän oli tiennyt Rovanperän päätöksestä jo kesästä lähtien.
Kankkunen suitsuttaa Rovanperän rohkeutta.
– Nythän se on mentävä, jos meinaa! Tuon ikäinen poika voi oppia vielä uusia hommia ja kaikkea. Tärkeintä siinä on, että nauttii, Kankkunen toteaa.
Rallin nelinkertainen maailmanmestari odottaa innolla nähdä sen, miten Rovanperä pärjää rata-autoilun kovimmissa luokissa. Toyota on hankkeessa isosti mukana.
– Kyllä veikkaan, että pettymään ei tulla, Kankkunen linjasi.
– Kimin (Räikkönen) kanssa, kun olen aika paljon jutellut, niin hän sanoi, että on 20 kertaa vaikeampaa ajaa rallia kuin rataa, mutta radassa on omat kommervenkkinsä – että oppii ne radat, jarrutukset ja kaikki, kokenut rallimies lisäsi.
F1-maailmanmestari Räikkönen kokeili siipiään MM-rallissa, kun hän piti kaksi välivuotta formuloista 2010–2011. Räikkönen ajoi MM-pisteille 11 osakilpailussa.
Kankkunen pitää Rovanperän, nuoren kaksinkertaisen maailmanmestarin lähtöä iskuna MM-rallille, joka on muutenkin kärsinyt valmistajien ja tallien puutteesta. Kankkunen nostaa esiin muun muassa kisaviikkojen rajut aikataulut sekä kauden kisamäärät.
– Olisiko tätä lajia tarkasteltava vähän tarkemmin?
– Kyllästymisen merkkejä huomaa vähän kaikilla joissakin kisoissa, Kankkunen toteaa.
