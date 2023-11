"Siinä on kirjan paikka" – Kalle Rovanperän poikkeuksellisen nousun taustalta paljastuu huipputärkeä tekijä

– Pakko nostaa hieno yksityiskohta, minkä on pakko liittyä jollain tavalla kotikasvatukseen. Ralli on useamman päivän mittainen tapahtuma. Viikko pitää pystyä keskittymään. Pitää olla hirmuisen sinut jo nuoressa iässä, lähteä maapallon toiselle puolelle ja pystyä tekemään omia päätöksiä koko ajan.

– Kallea on pystytty kasvattamaan lajiin nuoresta lähtien ja uskallettu potkaista omilleen. Ei ole tungettu vastauksia eteen, vaan hän on joutunut itse niitä kaivamaan heti uran alusta lähtien esimerkiksi auton säädöissä tai rengasvalinnoissa. Siellä on taustalla kyllä oltu olemassa, mutta on saatu se tietotaso, mikä on 30-vuotiaalla kaverilla, nostettua jo 22-vuotiaalle. Siinä on Harri ja Tiina Rovanperällä kirjan paikka, että kuinka tällainen tehdään.