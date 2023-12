Arkisin syntyvän univajeen riskejä voi pienentää nukkumalla pitkään viikonloppuna, väittää tutkimus

Tulosten mukaan kaksi tuntia ylimääräistä unta viikonloppuisin voi vähentää sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiä 63 prosentilla etenkin heillä, jotka saavat vähemmän kuin kuusi tuntia yössä unta arkisin, kertoo New York Post .

Yhdysvaltain sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaava viranomainen The Centers for Disease Control and Prevention suosittelee yöunien pituudeksi vähintään seitsemää tuntia.