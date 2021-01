Arja menetti 13-vuotiaan poikansa traagisesti – taistelee kiusaamista vastaan vielä vuosien jälkeen: "En tahdo, että kukaan kokee lapsensa menetyksen"

Poliisi ei voinut todistaa kiusaamista

Marjatsalo-Kyllästinen on itse varma siitä, että Tomin kuoleman aiheuttivat kiusaajat.

”En tahdo, että yksikään lapsi joutuu pelkäämään”

Tapahtuneesta on nyt yli 23 vuotta, mutta ikävä ja suru eivät ole äidin sydämestä väistyneet. Ei myöskään halu toimia asian puolesta, vaikka heti Tomin kuoleman jälkeen Marjatsalo-Kyllästinen ei siihen kyennyt.

Adressi on nimetty Tomin muistolle, mutta Marjatsalo-Kyllästinen toivoo voivansa vaikuttaa ongelmaan laajemmin.

– Moni on menettänyt lapsensa koulukiusaamisen seurauksena. Olen yksi heistä. (…) En tahdo, että kukaan kokee lapsensa menetyksen. En tahdo, että yksikään lapsi joutuu kärsimään ja pelkäämään, Marjatsalo-Kyllästinen toteaa adressin saatesanoissa.

”Mitäs te puuhaatte ja onko kaikilla kaikki ok?”

– Tähän asiaan voi jokainen aikuinen puuttua, kun näkee kiusaamista. Ja jos ei ole varma siitä, onko tilanne kiusaamista, kysäisee lapsilta tai nuorilta, mitäs puuhaatte ja onko kaikilla kaikki ok.

Adressin on tähän mennessä allekirjoittanut vajaat 20 000 ihmistä. Lakialoitteeseen tarvitaan 50 000 nimeä.

Kiusaamisen seurauksia ei aina ymmärretä

”Julmaa, raakaa, hirveää”

Kiusaaminen on Marjatsalo-Kyllästisen mukaan muuttunut viime vuosina entistä moninaisemmaksi ja raaemmaksi.

Siitä tuore esimerkki on joulun alla Helsingin Koskelassa julki tullut pahoinpitely, joka johti 16-vuotiaan pojan kuolemaan. Tapahtuman taustalla oli poliisin mukaan pitkäaikaista ja vakavaa kiusaamista.

Kiusaamisesta tehtävä rangaistavaa

Marjatsalo-Kyllästinen on tehnyt voimiensa salliessa nuorisotyötä eri kerhoissa ja vaikuttanut asiaan keskustan riveissä kuntapolitiikassa. Kiusaamisesta hän on puhunut myös paikallisissa kouluissa.

– On esimerkiksi sellaisia nuoria, joita on kiusattu niin pahasti, että he ovat päätyneet itsemurhaan, mutta kiusaajaa ei ole voitu rangaista. Enkä tarkoita sitä, että kiusaaja pitäisi sulkea linnaan, mutta jonkinlaiseen edesvastuuseen hänen pitäisi asiasta joutua.