Oppilaat pahoinpitelevät nyt toisiaan ympäri Suomea, vaikka tutkimusten valossa vain murto-osa koululaisista kokee kiusaamista – mistä on kyse?

Tänä syksynä kouluväkivaltatapauksia on ollut Vantaan lisäksi myös muun muassa Liperissä, Joensuussa ja Espoossa.

Espoossa Kirkkojärven koululla on tiistaina ollut väkivaltatilanne, jonka takia poliisi on käynyt koululla. Poliisin mukaan kaksi koulun noin 14-vuotiasta oppilasta on tapellut välitunnilla, ja toinen oli ilmeisesti kuristanut toista.