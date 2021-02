Timon kiusaaminen paljastui, kun hän itki kotona koulun vaihdon jälkeen – apu löytyi ulkopuolisesta tarkkailijasta: "Meillä oli hirveä hätä"

"Ratkeavien ja jatkuvien kiusaustapausten selvitystavoissa on suuri ero" Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun hankevastaava Tina Holmberg-Kalenius kertoo, että ”ulkopuolinen tarkkailija” on ainakin hänen kokemustensa mukaan harvinainen työkalu kiusaamista vastaan. – Tämä on toinen kerta, kun kuulen ulkopuolisesta tarkkailijasta, jos kiusatun lapsen vanhempia ei lasketa. Se on tosi hyvä asia, että tarkkailija voi toimia anonyymisti. Holmberg-Kaleniuksen mukaan kouluilla on aika usein se ajatus, että kiusaaminen hoidetaan koulun sisällä. – On erilaisia menetelmiä ja malleja. Siinä ei juurikaan huomioida sitä, että joku ulkopuolinen taho tulisi mukaan. Ulkopuolisesta toimijasta voi olla Valopilkun hankekoordinaattorin mukaan se etu, ettei hänellä ole ennakko-oletuksia tapauksesta. Onnellisen lopun saavia kiusaustapauksia yhdistää Holmberg-Kaleniuksen mielestä yksi asia. – Onnistuneissa tapauksissa kiusaaminen otetaan todesta ja sitä aletaan selvittämään juurta jaksain, että oikeasti tiedetään, mihin ollaan puuttumassa. Vanhempiin otetaan Holmberg-Kaleniuksen mukaan liian harvoin yhteys. – Ratkeavien ja jatkuvien kiusaustapausten selvitystavoissa on suuri ero. – Kiusaaminen helposti pitkittyy, jos tilannetta vain jäädään seuraamaan tai ajatellaan, että kiusattu lapsi on ymmärtänyt väärin. Kouluja näyttäisi vaivaavan myös resurssipula, Holmberg-Kalenius toteaa. – Kouluihin tarvittaisiin paljon enemmän aikuisia, ja nimenomaan sellaisia aikuisia, joilla on aikaa olla lasten arjessa mukana, pysähtyä, ja kysyä, miten lapsi voi. Sen kaltaisilla aikuisilla on tosi iso merkitys.