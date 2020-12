Sarin tytärtä kiusattiin koulussa 18-vuotiaaksi asti – äiti masentui itsekin: "Pelkäsin, että lapseni tekee liian syvät viillot, eikä herää enää"

– Tyttö oli päästämässä koiraa ulos, kun paidanhiha nousi. Katsoin hänen käsivarttaan ja kysyin ”viilteletkö itseäsi?”. Hän sanoi, että koira on raapaissut. Järkikin sen sanoi, ettei koiran kynnestä tule sellaisia jälkiä.

Yksi kysymys avasi padot

– Hoitolasten äiti kysyi, että mikä minulla on, kun en enää hymyile enkä naura entiseen malliin. He olivat toisen äidin kanssa puhuneet huolestaan. Siinä kohdassa padot aukesivat ja aloin itkeä valtoimenaan.

"Koulun suhtautuminen olennaista vanhempien jaksamiselle"

Kasvatustieteen tohtori ja tietokirjailija Päivi Hamarus on väitellyt koulukiusaamisesta ja kirjoittanut aiheesta oppaita. Hän myös kouluttaa kasvatusalan ammattilaisia tunnistamaan ja ymmärtämään koulukiusaamista ilmiönä. Hamarus sanoo Sarin kokemusten olevan yleisiä.

Koulun tehtävä on keskittyä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin turvaamiseen. Vanhempi voi hakea apua esimerkiksi terveydenhuollon kautta tai perheneuvolasta. Hamarus kertoo, että osa vanhemmista aristelee yhteyden ottamista perheneuvolaan.

– Kuulostaa hullulta, mutta on ollut tilanteita, joissa kiusattu lapsi on otettu huostaan. Vanhemmat eivät aina halua lähteä hakemaan apua sitä kautta.

– On ollut tapauksia, joissa perhe on joutunut muuttamaan toiselle paikkakunnalla, myymään asuntonsa ja etsimään uutta työtä toiselta paikkakunnalta. Toinen vanhemmista on saattanut jäädä työttömäksi.