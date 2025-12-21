Venäjälle muuttaneen entisen kansanedustajan puheet palvelevat Jarno Limnellin mukaan vain vieraan vallan etua.

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kritisoi kovin sanoin entisen kansanedustajan, Ano Turtiaisen puheita.

Venäjälle muuttanut Turtiainen totesi pari päivää sitten julkaisemallaan Youtube-videolla, että jos hän olisi nuorempi, lähtisi hän taistelemaan Venäjän riveihin. Jos Suomea vastaan pitäisi taistella, olisi hän valmis siihen nytkin.

– Se on ihan varma juttu, natseja vastaan lähden. Se on ihan saletti juttu.

Hän myös kyseenalaisti, miksi itärajalle on rakennettu aita.

– Sen takia, että sieltä ei suomalaiset pääse tänne hyvinvoinnin puolelle. Se on yksi syy siihen.

Limnell toteaa viestipalvelu X:ssä, että entisen kansanedustajan puheet aseellisesta väkivallasta suomalaisia vastaan ovat maanpetturuuden retoriikkaa.

– Suomalainen ei uhkaa suomalaisia aseilla – piste. Tämä ylittää provokaation ja sananvapauden rajat, Limnell kirjoittaa.

Limnell toteaa, että Turtiaisen puhe palvelee vain vieraan vallan etua.

– Syvästi häpeällistä, hän päättää kirjoituksensa.

Juvalainen Turtiainen valittiin eduskuntaan perussuomalaisten listalta huhtikuussa 2019. Hänet erotettiin puolueesta vuonna 2021.

Limnellin kommenteista kertoi ensin Ilta-Sanomat.



Korjattu kello 20.04: Täsmennetty Turtiaisen sanoneen olevansa valmis taistelemaan Suomea vastaan nytkin, ei vain nuorempana.