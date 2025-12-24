



Saako uhkaavilla puheillaan kohauttanut Ano Turtiainen vierailla eduskunnassa? Halla-aho ja turvapäällikkö eri linjoilla Pääseekö Ano Turtiainen käymään eduskunnassa halutessaan? Julkaistu 24.12.2025 06:00 Alec Neihum alec.neihum@mtv.fi Jukka Auramies jukka.auramies@mtv.fi Auramies Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen on kuohuttanut viime päivinä puheillaan taistelemisesta Venäjän riveissä, jopa suomalaisia vastaan. Onko hän jo uhka vierailemaan Suomessa, esimerkiksi entisellä työpaikallaan eduskunnassa? Edellisellä kaudella kansanedustajana toiminut Ano Turtiainen kertoi marraskuussa muuttavansa Venäjälle. Hän on viime päivinä kertonut aktiivisesti kuulumisiaan Youtube-kanavallaan. Viime viikolla Turtiainen kuohutti myös entisiä kansanedustajakollegojaan vihjaamalla, että hän olisi valmis liittymään Venäjän armeijaan ja taistelemaan jopa suomalaisia vastaan. Lue lisää: Turtiainen uhosi valmiudestaan taistella Suomea vastaan – kansanedustaja järkyttyi: "Syvästi häpeällistä" Petroskoista viestivän Turtiaisen puheet ovat herättäneet aidon huolen siitä, onko entinen perussuomalaisten kansanedustaja uhka Suomen turvallisuudelle. Entisillä kansanedustajilla on kuitenkin useita oikeuksia – yksi niistä liittyy liikkumiseen eduskunnan tiloissa. Entiset kansanedustajat kun ovat voineet käytännössä ilmoittaa eduskunnan kulunvalvonnassa haluavansa tulla käymään, jonka jälkeen he voivat suhteellisen vapaasti kierrellä entisellä työpaikallaan. Ollaanko Turtiaisen suhteen tekemässä poikkeuksia?

– Veteraaniedustaja Turtiaisella on samat kulkuoikeudet kuin muillakin vanhoilla kansanedustajilla, turvallisuusosaston valvontapäällikkö Lasse Jartti kertoo MTV Uutisille eduskunnan viestinnän välityksellä.

Eduskunnan puhemiehen, Turtiaisen entisen puoluetoveri Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan tilanne ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen.

– Entisillä edustajilla ei ole mitään subjektiivista oikeutta kulkea talossa. Kyseessä on vain vakiintunut tapa. Tapauskohtaista harkintaa ja järjenkäyttöä voidaan harjoittaa ja harjoitetaan, Halla-aho vastasi tekstiviestitse MTV Uutisille.

Jartti ei joulun alla vastannut MTV Uutisten jatkokysymyksiin aiheesta. Epäselväksi jäi, miten Halla-ahon mainitsemaan tapauskohtaista harkintaa toteutetaan käytännössä. Kuka harkitsee ja kuka päättää, onko Turtiainen tervetullut eduskuntaan? Onko harkinta yksittäisen vahtimestarin vastuulla?

Turtiainen: Suomi on jo viety vieraan vallan alle

Uusimmalla Youtube-videollaan Turtiainen ilmaisi mielipahansa siitä, miten suomalaismedia sekä poliitikot ovat hänen sanomisiaan ruotineet. Jarno Limnellin (kok.) mukaan puheet aseellisesta väkivallasta suomalaisia vastaan ovat maanpetturuuden retoriikkaa ja puheet palvelevat vieraan vallan etua. Turtiaisen mukaan kaikki nykyinen eduskuntatyö kuitenkin palvelee vieraan vallan etua, hän kommentoi "Arvatkaa olenko joutunut häpeemään teitä?" -nimellä otsikoidulla videollaan.

– EU ja Amerikan kanssa tehdyt jutut, Nato, kaikki on viety vieraan vallan alle. Yksin taistelen teitä vastaan ja lupaan, että häviätte tämän taistelun, Turtiainen uhoaa nykyisille kansanedustajille.

Armeijaanlähtöpuheet ovat nyt myös muuttuneet.

– Tulen tekemään kaikkeni, ettei tätä maata viedä sotaan. Vihollinen on jo lännessä, Suomen tontilla, Turtiainen väittää ja ihmetteli uusimmalla videolla myös väitettä, että hän olisi muuttanut pysyvästi Venäjälle.

Turtiainen erotettiin perussuomalaisista vuonna 2021, jonka jälkeen hän jatkoi eduskunnassa perustamansa Valta kuuluu kansalle -puolueen kansanedustajana.

