Entinen perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen on saanut Venäjällä pakolaisstatuksen, kertoo Iltalehti.
lltalehden mukaan Ano Turtiainen ja hänen vaimonsa eivät saaneet Venäjällä poliittista turvapaikkaa vaan "pakolaisstatuksen".
Turtiainen itse kertoi eilen maanantaina Youtube-videollaan saaneensa Moskovassa nimenomaan poliittisen turvapaikan.
Pakolaisstatus on myönnetty Venäjän pakolaislainsäädäntöön perustuvalla hallinnollisella päätöksellä, Iltalehti kertoo.