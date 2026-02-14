Ulkoministeri on tavannut suomalaismediaa Münchenissä aamupäivällä.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) osallistuu Münchenissa eilen alkaneeseen turvallisuuskonferenssiin. Hän kommentoi aamupäivällä suomalaismedialle maailmanpoliittista tilannetta ja Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion hetkeä aiemmin pitämää puhetta.

Valtonen sanoo, että Rubion tämän aamun puhe oli hyvin transatlanttinen ja juuri sitä, mitä Euroopassa on kaivattu.

Valtosen mukaan Yhdysvaltain vahva viesti on se, että Eurooppa kantaa oman painonsa ja on vahva kumppani ja liittolainen.

– Kyllähän me tämä tajutaan. Me suomalaiset tiedämme, mistä tässä on kyse, me emme ole ikinä olleet mitään vapaamatkustajia. Ei sillä, että meillä olisi ollut siihen mahdollisuuttakaan.

Ulkoministerin mukaan Yhdysvaltain viesti vahvasta Euroopasta sopii hyvin Suomelle.

– Se on hyvä uutinen Suomelle lopulta.

Rubio esiintyi sovittelevammin kuin Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance viime vuonna. Vance moitti Eurooppaa hyvin kovasanaisesti, kun Rubio puolestaan puhui transatlanttisen yhteistyön puolesta.



Valtosen mukaan Rubion ja Vancen puheissa oli lopulta sama pohjavire. Rubion viestintätapa oli erilainen, mutta Yhdysvaltain viesti oli lopulta se, että Eurooppa kantaa oman painonsa.

