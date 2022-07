Anjna luuli vauvansa oireiden selittyvän vastustuskyvyn puutteella – karu diagnoosi pelästytti

Brittiläinen Anjna Caulton kertoo Staddordshire Live -sivustolle siitä, miten hänen tyttärellään Mialla todettiin syöpä vain seitsemän kuukauden iässä. Tytöllä todettiin akuutti lymfaattinen leukemia (ALL).

Flunssamaisia oireita, kyhmy ja mustelmia

Anjna kertoo New York Postille , ettei hän aluksi ollut huolissaan tyttärellään ilmenneistä flunssaoireista. Läheiset olivat arvelleet, että lapsen immuunipuolustus oli vielä kehittymässä ja kenties päivähoitopaikasta johtuen hän olisi saanut pöpöjä. Lapsi oli juuri aloittanut päivähoidossa.

Diagnoosina leukemia

Muutaman lääkärikäynnin jälkeen Mia sai lähetteen sairaalatutkimuksiin, ja tytöltä otettiin muun muassa verinäytteet. Anjna kertoo, että he olivat käyneet useammalla lääkärillä ennen kuin Mialle annettiin lähete.

– Olin erittäin peloissani ja tuntui kuin maa olisi kadonnut jalkojeni alta, kun he kertoivat minulle, että hänellä oli leukemia.

Kuukausien sairaalahoitojakso

Monenlaisia hoitoja

Kolmen vuoden jälkeen saatiin ihania uutisia

Anjna kertoo, että he saivat tuolloin luvan alkaa elää normaalia elämää. Tosin normaalia siitä ei sittenkään tullut, mikä johtui pandemia-ajan poikkeusoloista.

– Tämä on on ollut todella pitkä ja epävarma tie ja hänen vointinsa on huolettanut minua hyvin paljon.