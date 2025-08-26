Analyysi: Presidentti lisäsi painetta vaikeaan Palestiina-päätökseen – hallitus ollut eripurainen

Presidentti Stubb piti suurlähettiläspäivillä puheen, joka ei todennäköisesti ollut täysin hallituksen mieleen. Vaikea ja repivä Palestiina-kysymys palasi taas agendalle, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Suomi tekisi oikein, jos se nyt monen muun länsimaan tapaan etenisi Palestiinan valtion tunnustamisessa. Näin ajattelee tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka sivusi aihetta tänään suurlähettiläspäivillä Helsingissä.

– Kun suurempi joukko verrokkimaita, kuten Britannia, Ranska, Uusi-Seelanti, Australia ja Kanada lähtevät liikkeelle, on Suomenkin harkittava liikkeelle lähtöä, presidentti puhui.

Stubb sanoi samalla, ettei siitä ole Suomelle suurta haittaa, jos Palestiinaa ei nyt tunnusteta. Hän myös sanoi ymmärtävänsä heitä, jotka eivät tunnustamista kannata.

Näitä vastustajia riittää erityisesti kahdessa hallituspuolueessa: kristillisdemokraateissa ja perussuomalaisissa.

Hallituksen on siis hyvin vaikea tehdä esitystä Palestiinan tunnustamisesta, kun siitä on eripuraa.

Presidentti lisäsi kuitenkin taas tänään painetta päätöksen tekemiselle. Toistaiseksi linjausta ei ole kuulunut eli soviteltavaa ja pohdittavaa riittää yhä.

Nähtäväksi jää, kuinka repivä kiista Palestiinasta hallituksen sisälle syntyy.

Uhat ja mahdollisuudet

Palestiinan tunnustamisen hyviin puoliin voisi kuulua se, että Hamasin vaikutusvalta ja radikalisoituminen vähenisivät, jos tunnustuksista seuraisi palestiinalaisille paremmat edellytykset elää ja neuvotella rauhasta.

Jos-sanoja on kuitenkin ilmassa paljon, sillä tulevan Palestiinan valtion rajat, Jerusalemin asema ja Israelin siirtokuntien laajeneminen tekevät valtion muodostamisesta hankalaa, ellei mahdotonta.

Uhkiin tunnustamisissa kuuluu se, että ne voivat entisestään vaikeuttaa minkäänlaisten rauhanneuvotteluiden syntymistä. Israel saattaisi vain lisätä voimankäyttöä ja siirtokuntiensa määrää, koska se tulkitsee olevansa uhan alla ja tunnustamisten olevan ”palkinto terrorismista”.

Ainakin Israelin nykyinen hallitus haluaa tuhota kahden valtion ratkaisun, jota Suomikin virallisesti kannattaa.

Missä joukossa Suomi on?

Presidentti Stubbin ajatuksena on, että Suomen on nyt oltava mukana siinä laajassa joukossa, joka luo tunnustamisilla painetta Israelille ottaa palestiinalaiset paremmin huomioon.

Gaza on hänen mukaansa ollut toistaiseksi ”ihmisyyden epäonnistuminen”.

Stubb korosti samalla, etteivät vaikutukset palestiinalaisille tai israelilaisille olisi suuria, vaikka Suomi tunnustaisi Palestiinan. Vaikutusvaltamme Lähi-itään on pieni.

Vaikutukset ovat kuitenkin todennäköisesti suurempia, mitä laajempi joukko valtioita Palestiinan tunnustaa.

On mielenkiintoista nähdä, suostuvatko hallituksen Israel-mieliset tunnustamiseen.

Suomen virallinen linja on edistää rauhaa ja kahden valtion mallia, joka on tällä hetkellä lähes romuna.

Jos kahden valtion mallista halutaan yhä puhua, sen eteen olisi yritettävä tehdä jotakin.

Jos hallitus ei halua tunnustamista tehdä, miten se aikoo kahden valtion mallia edistää? Se kun olisi myös hallitusohjelman mukaista.

