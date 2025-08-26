Purra eduskuntaryhmän kokouksessa: "Presidentillä oikeus mielipiteeseensä"

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on kokoontunut Ouluun viettämään kesäkokoustaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ei pidä gazalaisten lapsipotilaiden siirtämistä sairaalahoitoon Suomeen järkevänä, vaikuttavana eikä kustannustehokkaana tapana auttaa.

Purra kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa.

Puheenjohtajan mukaan potilaiden siirtämistä selvitetään sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän otaksuu, että selvityksen lopputulema on sama kuin muutama kuukausi sitten, eli ettei siirtäminen ole järkevää. Purra sanoo kertoneensa näkemyksensä myös hallituksen puheenjohtajien välisissä keskusteluissa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on useaan otteeseen tuonut ilmi haluavansa selvittää, olisiko palestiinalaislapsia mahdollista tuoda sairaalahoitoon Suomeen.

Purra kommentoi tiedotustilaisuudessa myös presidentti Alexander Stubbin julkilausumia Palestiinasta. Purran mukaan presidentillä on oikeus mielipiteisiinsä Palestiina-asiassa. Stubb ilmoitti jo heinäkuussa olevansa valmis hyväksymään valtioneuvoston esityksen Palestiinan valtion tunnustamisesta, jos hän sellaisen esityksen valtioneuvostolta saa.

Presidentti Stubb sanoi aiemmin tänään, että Palestiinan tunnustaminen lähitulevaisuudessa olisi hyvin tarkoituksenmukaista Suomen ulkopoliittisen pitkän linjan näkökulmasta.

Toimittajille antamissaan vastauksissa Purra sanoo, ettei hallitus ole asiasta yksimielinen eikä asia ole tästä syystä edennyt hallituksessa. Myös Suomen Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on sanonut, ettei Palestiinan tunnustamiseen ole edellytyksiä.

Rajut työttömyysluvut ovat monen asian summa

Purra kommentoi lisäksi hallituksen säästöpolitiikkaa.

– Jos en olisi esittänyt miljardin euron säästöjä, sellaisia ei olisi nyt tulossa. Hallitus olisi tuonut budjetin, jonka jälkeen ei olisi epäselvyyttä siitä, että velkatavoitteeseen ei päästä, Purra sanoo.

Purra huomauttaa, että nykyiset talouden heikot näkymät liittyvät myös globaaliin taloustilanteeseen ja " merkittävä kokonaisuus heikoista työllisyysluvuista johtuu muista ajureista kuin hallituksen säästötoimista".

Tilanne on Purran mukaan ikävä, mutta hän ei näe työttömyyden nopeaan kääntämiseen olevan hokkus pokkus -keinoja.

Tilastokeskus julkaisi tänään tuoreet työllisyyslukunsa, joiden mukaan työttömyys on edelleen kasvussa.

– Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna läpi ikäryhmien, ja niin naisilla kuin miehillä. Erityisesti nuorten eli 15-24-vuotiaiden työttömien määrä pysyi korkealla tasolla heinäkuussa, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen tiedotteessa.