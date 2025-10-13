Euroopan yleisradiounioni EBU lykkää päätöstään siitä, saako Israel osallistua kevään Euroviisuihin.
EBU:n jäsenten oli määrä äänestää Israelin osallistumisesta Euroviisuihin erillisessä tapaamisessa marraskuun alussa.
EBU:n hallitus kertoo kuitenkin nyt päättäneensä, että asia ratkotaan tavanomaisessa talvikokouksessa, joka järjestetään joulukuussa.
Useat maat ovat jo ilmoittaneet, etteivät ne aio osallistua Wienissä toukokuussa järjestettäviin Euroviisuihin, jos Israel osallistuu.
Monet YK-tahot ja ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, että Israelin toimet Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.