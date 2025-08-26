Orpo kommentoi Stubbin linjaa Palestiinasta: Presidentillä oikeus kertoa mielipiteensä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi kysymystä Palestiinan tunnustamisesta sanomalla, että hallitus keskittyy ennen kaikkea kahden valtion mallin edellytysten vahvistamiseen.

Aihe nousi jälleen keskusteluun, kun presidentti Alexander Stubb sanoi aiemmin tänään, että Palestiinan tunnustaminen lähitulevaisuudessa olisi hyvin tarkoituksenmukaista Suomen ulkopoliittisen pitkän linjan näkökulmasta.

Orpon mukaan presidentillä on oikeus kertoa mielipiteensä. 

Orpo korosti, että kahden valtion mallin edistämisessä maalina on Palestiinan valtion tunnustaminen.

Husilla olisi valmius ottaa hoitoon Gazan lapsipotilaita

Orpo nosti jälleen esiin Gazan lasten sairaalahoidon Suomessa, hallituskumppanit tyrmäävät

