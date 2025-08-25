Orpo nosti jälleen esiin Gazan lasten sairaalahoidon Suomessa, hallituskumppanit tyrmäävät

Hallituskumppaneista sekä perussuomalaiset että kristillisdemokraatit ovat suhtautuneet Orpon ehdotukseen kriittisesti.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toisti suurlähettiläskokouksessa haluavansa selvittää, olisiko palestiinalaisia lapsia mahdollista tuoda sairaalahoitoon Suomeen.

Orpo puhui asiasta myös eilen Ylen pääministerin haastattelutunnilla. Hallituspuolueista sekä perussuomalaiset että kristillisdemokraatit ovat suhtautuneet ehdotukseen kriittisesti.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan potilaiden siirtämiseen liittyy sen verran haasteita ja kustannuksia, että heidät olisi parempi hoitaa lähellä olevissa maissa.

– Olisi järkevämpää, että Suomi esimerkiksi sitoutuisi osallistumaan jollakin tietyllä euromäärällä sairaanhoitokustannuksiin jossain lähialueella, Essayah ehdotti STT:lle maanantaina.

Orpon mukaan kyse olisi "korkeintaan kymmenistä, todennäköisesti yksittäisistä lapsista".

Hallituskumppani RKP puolestaan kannattaa asian selvittämistä. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz kutsui Gazan tilannetta sietämättömäksi.

– Gazassa ei ole edellytyksiä heidän hoitamiselle, joten meidänkin on syytä pohtia, miten voisimme tehokkaasti tässä tilanteessa auttaa. Lasten kuljettaminen tänne hoitoon on yksi tapa, Adlercreutz sanoi STT:lle.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps) mukaan ratkaisu ei vaikuta olevan edes loukkaantuneiden lasten itsensä kannalta paras mahdollinen. Tavio ei usko asian etenevän ilman perussuomalaisten tukea

– Enkä näe sitä ainakaan kehitysrahoituksen tai humanitäärisen rahoituksen kannalta kovin kustannustehokkaana vaihtoehtona, hän sanoi suurlähettiläspäivien yhteydessä tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Perussuomalaisilta sataa kritiikkiä

Eilen Orpon ehdotukseen reagoi ensimmäisten joukossa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.

Mäkelä kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Orpon linjaus oli erikoinen siinä mielessä, "ettei tästä vaikuta olevan tietoa hallituksessa".

– Olisin siinä käsityksessä, että sotejärjestelmämme on tarpeeksi kuormittunut muutenkin. Vaikea ymmärtää lausunnon perusteita, Mäkelä kirjoitti X:ssä.

Myös kansanedustaja ja entinen elinkeinoministeri Wille Rydman (ps) kiirehti tyrmäämään pääministerin ehdotuksen palestiinalaisten lasten tuomisesta sairaalahoitoon Suomeen.

– Juu kiitos ei. Meillä on ihan tarpeeksi pitkät hoitojonot jo ihan kotoperäisestikin. Jonon ohi ei tarvita nyt mitään kokoomuksen ulkomaisia kutsuvieraita, Rydman kritisoi X:ssä.

Myöhemmin samana päivänä myös sisäministeri Mari Rantanen (ps) kommentoi Orpon ehdotusta kriittiseen sävyyn.

– Suomi on ensisijaisesti vastuussa Suomesta ja suomalaisista, Rantanen kirjoitti X:ssä.

– Niin kauan kun maa on korviaan myöten veloissa ja omien kansalaisten palvelut sakkaa, me emme voi hyvesignaloida ja haihatella joka paikassa.

Lasten kuljettaminen Suomeen haasteellista

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen kertoo Ylen haastattelussa, että lasten tuominen Suomeen olisi haasteellista. Ensimmäinen ongelma on päästä Gazasta pois.

Lisäksi potilaan pitää olla melko vakaassa kunnossa kestääkseen lentokuljetuksen Suomeen. Yleensä terveydentilan takia tehtävät evakuoinnit pyritäänkin tekemään maateitse.

Ulkomaille hoitoon pääsy olisi merkittävää yksittäisille ihmisille, mutta Gazan humanitaarista kriisiä potilaiden kuljettelu maasta toiseen ei ratkaisisi.

– Potilasmäärät olisivat niin pieniä, että suuressa kuvassa niillä ei ole merkitystä Gazan terveystilanteeseen, Korhonen toteaa.

– Tärkeintä olisi saada Gazan omat terveysjärjestelmät siihen kuntoon, että siellä tai lähialueilla voidaan hoitaa potilaita.